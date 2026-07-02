Лидер «Бонда с кнопкой» заявил, что продюсеры больше никому не нужны

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин считает, что музыкантам сегодня уже не нужны продюсеры в привычном понимании. По его словам, у независимых артистов есть достаточно возможностей, чтобы самим найти своего слушателя.

© Соцсети группы «Бонд с кнопкой»

«У всех разные пути к популярности. В основном, безусловно, концерты, потом — короткие видео, к счастью или к сожалению. И опять же я не маркетолог и не пиарщик, я не знаю. Но продюсер в том виде, в котором он существовал в 1990-х и 2010-х годах, уже никому не нужен. И это к лучшему», — сказал Золотухин в разговоре с НСН.

Музыкант рассказал, что инди-музыка в России становится всё популярнее. Всё больше независимых исполнителей попадают в российские чарты, а фестивали помогают им знакомить со своей музыкой новую аудиторию.

В качестве примеров Золотухин назвал Settlers, Ubel и «Я Софа». Он также посоветовал присмотреться к артистам, которые выступают на фестивале «Близость».

«Бонд с кнопкой» — российский инди-фолк-коллектив, который Илья Золотухин создал в 2017 году в Нефтекамске. Группа получила известность благодаря песням «Кухни», «Камушки» и «Свои», а её музыка сочетает народные мотивы, живые инструменты и современное звучание.

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