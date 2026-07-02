«Неудачную» демозапись лидера Coldplay для «бондианы» выставили на аукцион

На торги через платформу Wax Poetics выставили коллекцию ранних записей британской группы Coldplay, в том числе неизданное демо Криса Мартина для фильма о Джеймсе Бонде.

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Материалы принадлежали британскому продюсеру Крису Эллисону, работавшему над EP The Blue Room (1999). Сессии прошли на лондонской студии Orinoco вскоре после подписания группой контракта с лейблом Parlophone. Эти записи стали самыми ранними профессиональными работами Coldplay и заложили основу дебютного альбома Parachutes (2000).

Главным лотом стало демо песни The World Is Not Enough, которое лидер Coldplay Крис Мартин записал как возможную заглавную тему для одноимённого фильма о Джеймсе Бонде 1999 года. В итоге трек для картины исполнила группа Garbage. Демо Мартина нигде ранее не выходило.

В интервью NME в 2021 году Мартин признался, что Coldplay писали темы для бондианы около 20 лет, но так ничего и не отправили. По его словам, все эти записи были «не очень хорошими».

Среди других лотов были ранние версии треков Spies, High Speed, Don't Panic и Shiver. Часть выручки Эллисон передаст благотворительной организации Restore The Music.

Крис Мартин — вокалист и лидер Coldplay. Группа основана в Лондоне в конце 1990-х. Дебютный альбом Parachutes вышел в 2000 году и принёс коллективу международную известность. Среди самых известных песен — The Scientist, Yellow, Fix You.

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