Татьяна Куртукова попала под чары таинственного Алёшеньки

Для Татьяны Куртуковой, чья «Матушка» прошла путь от интернет-находки до вершины российских чартов, «Алёшенька» — ещё одна попытка рассказать простую и понятную историю языком народной музыки. «Рамблер» приводит полный текст композиции, рассказывает об истории её создания и об артистке. Послушать трек можно прямо здесь. Чтобы скачать его в память телефона, перейдите в приложение музыкального сервиса.

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Татьяна Куртукова — «Алёшенька»: текст песни

[Интро]

Алё-Алё-Алёшенька — светловолосый паренёк

Алё-Алё-Алёнушки гадают на любовь

[Куплет 1]

Видный парень, удалой богатырь Алёшенька

Для меня всё песни про любовь поёт

А девчонки все вокруг ему улыбаются

Каждая в душе мечтает: с ним пойдёт

[Припев]

Алё-Алё-Алёшенька — светловолосый паренёк

Алё-Алё-Алёнушки гадают на любовь

Алё-Алё-Алёшенька, ты проводи меня домой

Такой один хорошенький, красивый, молодой

[Куплет 2]

Всё вокруг да около кружится он соколом

И свои страдания мне шлёт письмом

Проглядела все глаза (Ага), где ж ты, мой Алёшенька? (Ага)

Жду, когда появишься ты под окном

[Припев]

Алё-Алё-Алёшенька — светловолосый паренёк

Алё-Алё-Алёнушки гадают на любовь

Алё-Алё-Алёшенька, ты проводи меня домой

Такой один хорошенький, красивый, молодой

[Припев]

Алё-Алё-Алёшенька — светловолосый паренёк

Алё-Алё-Алёнушки гадают на любовь

Алё-Алё-Алёшенька, ты проводи меня домой

Такой один хорошенький, красивый, молодой

[Аутро]

Алё-Алё-Алёшенька, ты проводи меня домой

Такой один хорошенький, красивый, молодой

Татьяна Куртукова — «Алёшенька»: история создания

Премьера «Алёшеньки» состоялась 27 февраля 2026 года. Сама Куртукова выступила лишь исполнительницей песни. Слова написали Анатолий Алексеев и Александр Коновалов, а музыку — Анатолий Алексеев.

Татьяна Куртукова работает в жанре поп-фолк. Это народная музыка в современной электронной обработке: живые деревенские мелодии и традиционный вокал соединяются с ритмами и аранжировками, привычными для современной поп-сцены. «Алёшенька» выдержана именно в этом звучании — задорная, светлая, с узнаваемым народным колоритом.

Татьяна Куртукова — «Алёшенька»: интересные факты

Куртукова родилась 9 сентября 1993 года в Хабаровске, но выросла в Пензе. Профессиональное образование она получила в Москве — окончила ГМПИ имени Ипполитова-Иванова по специальности «народное пение». До начала активной музыкальной карьеры певица преподавала вокал. Главный хит Куртуковой — «Матушка» (2022). Песня стала по-настоящему народной благодаря пользовательским роликам в соцсетях. В 2024 году «Матушка» возглавила российские чарты, а певица получила за неё премии «Муз-ТВ» и «Виктория».

Татьяна Куртукова — «Алёшенька»: клип

Клип на песню «Алёшенька» находится в активном производстве. Его режиссёр — Антон Меньшиков, который ранее снял для Куртуковой видео на «Одного». Как рассказала Куртукова МУЗ-ТВ, во время съёмок нового видеоролика она перемеряла много образов. «Это будет круто, это очень сильная работа. Я очень жду, когда она выйдет», — подытожила артистка.

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