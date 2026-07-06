Плетнёва в шоке: дочь Уилла Смита обвинили в плагиате хита «Винтаж»

Дочь известного актёра Уилла Смита внезапно оказалась в центре скандала с группой «Винтаж». Фанаты уличили американскую певицу в копировании песни российского коллектива. «Рамблер» рассказывает, что стало главным предметом спора, и делится реакцией авторов композиции.

© CraSH/globallookpress.com, соцсети Анны Плетнёвой, Рамблер

Кто такая Уиллоу Смит

Уиллоу Смит, или же Willow, — самый настоящий пример непотизма. То есть карьеру она начинала не с прослушиваний в массовку, а с главных ролей в блокбастерах и контрактов с крупными лейблами, потому что её родители не абы кто, а актёры Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит. В семь лет она впервые появилась на больших экранах в фильме «Я — Легенда», в котором снялась со своим отцом. В десять лет она представила дебютный сингл Whip My Hair, который добрался до 11-й строчки в престижном чарте Billboard Hot 100. Почти сразу после этого было объявлено, что она начала сотрудничество с лейблом Roc Nation, принадлежащим рэперу Jay-Z.

Willow создаёт музыку на стыке нескольких музыкальных жанров, среди которых преобладают R&B, поп-панк и альтернативный рок. Свой первый альбом под названием Ardipithecus она выпустила в 2015 году, в который вошёл хит «Wait a Minute!». В 2021 году Willow вновь блеснула в чартах благодаря синглу Meet Me at Our Spot, который записала в рамках проекта The Anxiety вместе с Тайлером Колом. Сейчас на счету артистки восемь студийных альбомов.

© Ik Aldama/globallookpress.com

Как Willow обвинили в плагиате «Винтаж»

Осенью 2025 года интернет-пользователи вдруг обнаружили, что трек Natives of the Windy Forest из дебютного альбома Willow удивительно напоминает хит «Роман» группы «Винтаж». Если Willow выпустила свою песню в 2015-м, то «Винтаж» на четыре года раньше — в 2011-м.

Главные претензии у фанатов к началу трека Willow, в котором гитарное соло с этническими мотивами звучит точно так же, как и у «Винтажа». На пост с разбором этой ситуации обратила своё внимание солистка российского коллектива Анна Плетнёва. Она оставила в соцсетях два эмоциональных комментария: «Я в шоке» и «Офигеть!!!», — чем только подогрела интерес к конфликту.

Реакция авторов песни «Роман»

Песню «Роман» вместе с Анной Плетнёвой спродюсировали Алексей Романоф и Александр Сахаров. К ним за комментариями в 2025 году обратилась журналистка Яна Чурикова.

Романоф поделился, что этот гитарный отрывок был тщательно собран Александром Сахаровым из различных музыкальных кусочков: «Он проводил работу с библиотекой, чтобы создать уникальный сэмпл «Винтажа». И узнаваемый настолько, что это слушатели опознали. А в песне Уиллоу он звучит в этой же тональности, ровно так же, как и в нашей песне».

Сахаров добавил, что в создании этого сэмпла он использовал около 30 маленьких музыкальных фраз из открытых источников. При этом он альтруистично отметил, что по «какому-то стечению обстоятельств» их возможно склеить так же, как это сделал он.

Эта библиотека есть в доступе. Но у них всё прям нота в ноту, в том же темпе и в той же тональности, так же обработано. Но всё же этот сэмпл — это компиляция, хоть и моя, поэтому кричать о заимствовании мы не можем, пусть это будет удивительным совпадением.

© Соцсети артиста

Главное: могла ли Willow сплагиатить «Винтаж»

Вступления треков Natives of the Windy Forest и «Роман» звучат очень похоже, что могут заметить даже непрофессиональные музыканты. Гитарный рифф группы «Винтаж» отличается яркой индивидуальностью, поэтому версия о случайном совпадении вызывает большие сомнения. Но авторы «Романа» признают, что формально подать в суд на Уиллоу Смит крайне сложно: оригинальный сэмпл был создан вручную из фрагментов открытой библиотеки, и американская артистка теоретически могла собрать похожую комбинацию независимо от них.

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