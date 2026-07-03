Мадонна кается, пенсионеры Deep Purple советуют интим без любви

Мадонна вновь кается на танцполе, Deep Purple рассказывает о любовных похождениях, а Селин Дион доказывает, что болезнь её не сломила. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за прошедшую неделю.

© Соцсети Мадонны

Синглы

Céline Dion — Bonjour, Pardon, Merci

Жанр: поп.

Синглом Bonjour, Pardon, Merci канадская певица Селин Дион продолжает подогревать интерес к своим грядущим парижским концертам. Они состоятся после нескольких лет отсутствия артистки из-за проблем со здоровьем. В 2022 году ей диагностировали синдром мышечной скованности, из-за которого мышцы её тела непроизвольно напрягаются и сковываются спазмами. Постепенно Дион возвращается на сцену и радует поклонников новой музыкой.

Bonjour, Pardon, Merci звучит как золотой эталон поп-музыки. Всё благодаря эмоциональной подаче Селин Дион и набирающему мощь оркестровому инструменталу. В лирике же артистка говорит о трёх важных словах «здравствуй», «прости» и «спасибо», которые не имеют значения, если нет любви.

Snow Patrol, Kylie Minogue — These Alarms

Жанр: поп-рок.

В сингле These Alarms неожиданно сошлись альтернативная рок-группа родом из Северной Ирландии и Шотландии и австралийская поп-дива. Как оказалось, лидер Snow Patrol Гари Лайтбоди — большой поклонник Миноуг: трек изначально даже создавался с рабочим названием Kylie. Под пульсирующие синтезаторы артисты поют, что простого объятия от любимого иногда достаточно, чтобы тревоги отступили. Тонкое переплетение голосов создаёт впечатление, будто Кайли Миноуг была рождена, чтобы стать солисткой рок-группы.

Wolf Alice — Gospel Oak

Жанр: инди-рок.

© Justin Higuchi/CC BY 2.0

Британский рок-коллектив выпустил первый из би-сайдов к своему альбому The Clearing. Как написали участники Wolf Alice в соцсетях, во время работы над пластинкой они сделали несколько треков, которые в итоге не вошли в проект. Они полюбили эти песни так сильно, что решили дать им жизнь в формате расширенного лонгплея, который выйдет 21 августа.

Gospel Oak — это нежная фортепианная баллада об односторонней любви. Несмотря на свою простоту, она цепляет искренностью и небольшой небрежностью.

Альбомы

Madonna — Confessions II

Жанр: дэнс-поп.

Мадонна вернулась на танцпол в продолжении своего культового альбома Confessions on a Dance Floor (2005). По сути, та пластинка была последним грандиозным релизом артистки, ведь последние её студийники уже не вызывали такого ажиотажа. Сейчас же Мадонна доказывает, что ей пока рано уходить на тусовочный покой. В этом ей помогает продюсер Стюарт Прайс — именно с ним она делала альбом 2005 года.

Для Мадонны танцпол — это не просто дрыганья под энергичные биты и синтезаторы, а место свободы, где она может быть самой собой. Об этом она заявляет в открывающем треке-манифесте I Feel So Free. Несмотря на обилие гедонистических посылов, на пластинке есть место личным размышлениям Мадонны и воспоминаниям об ушедших временам. Например, яркая песня Danceteria — ода ночному клубу в Нью-Йорке, в котором в 1980-х ещё никому не известная Мадонна выступала со своими первыми синглами. В треке The Test, записанном с её дочерью Лолой Леон, артистка извиняется за то, что пыталась «вознести её на пьедестал», о котором та и не просила. Завершает альбом гитарная баллада L.E.S.. Girl, в которой Мадонна будто возвращается домой после бурной вечеринки и вновь влюбляется в Нью-Йорк.

Издания вроде Rolling Stone и The Guardian уже окрестили Confessions II лучшим альбомом Мадонны за 20 лет. Это кажется справедливой оценкой, ведь артистке удалось вернуться к звучанию времён своего расцвета и обогатить его рефлексией. В записи лонгплея также приняли участие Сабрина Карпентер, Мартин Гаррикс и Stromae.

Deep Purple — Splat!

Жанр: рок.

© IMAGO/Yuri Murakami/globallookpress.com

Легенды рока Deep Purple, похоже, переживают свой ренессанс. Свой 24-й студийный альбом группа назвала самым тяжёлым в плане звучания за последние годы. Участники попытались воскресить энергетику 1970-х, наполняя треки кучей инструментальных соло и мощной подачей, — и им удалось. В альбоме чувствуется тот самый грув, который заставляет качать головой в такт.

Хотя большинству участников Deep Purple уже 70 с лишним лет, мастерство они не потеряли. Даже в плане лирики Deep Purple позволяет себе немного похулиганить. Например, в Third Call они воспевают секс без эмоциональной привязанности, а в Jessica’s Bra создают ироничную зарисовку бара, в котором можно спрятаться от житейский проблем и понаблюдать за чудаковатыми завсегдатаями.

Тем, кто скучал по величию старого рока, эта пластинка точно придётся по душе. Deep Purple не останавливается на достигнутом, а старательно отрабатывает свои лучшие приёмы и доводит их до максимума.

Sienna Spiro — Visitor

Жанр: поп, соул.

После успеха сингла Die On This Hill, попавшего в топ-20 Billboard Hot 100, 20-летняя британская певица Сиенна Спиро выпустила свой дебютный альбом Visitor. Название выбрано не случайно: вся пластинка построена на мысли, что героиня постоянно чувствует себя гостьей, будь то романтические отношения или дружба.

Несмотря на юный возраст, музыка певицы обладает художественной зрелостью. Спиро не гонится за TikTok-алгоритмами, а строит свой альбом как эмоциональное высказывание, переплетая поп с соулом и джазом. Её главное оружие — сильный и максимально чувственный вокал. Заглавный трек The Visitor — центр пластинки, в котором полностью раскрывается смысл всего альбома. Девушка, понимая, что любовь уходит, теряет свою гордость и начинает вести себя истерично и требовать признаний из-за страха быть забытой.

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