Экс-солистка «Серебра» встала на сторону рэпера, обвиняемого в абьюзе

Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук выясняет отношения с рэпером 9mice, а Егор Крид обсуждает последние скандалы с кучей топовых артистов. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках отечественной музыки за прошедшую неделю.

© Соцсети 9mice

Синглы

Егор Крид — Malo 2.0

Жанр: хип-хоп.

© Соцсети Егора Крида

Один из самых противоречивых артистов этого года Егор Крид решил напомнить о своём хите Malo (2024). Это та самая песня, под которую девушка танцевала у него на коленях во время концерта, что возмутило Екатерину Мизулину. Спустя почти год после конфликта Крид захотел опять поднять шум, поэтому для записи ремикса пригласил могучую кучу артистов: OG Buda, Toxi$, Мэйби Бэйби, Baby Cute, Дору, madk1d и тёмного принца.

Официально они не указаны в исполнителях трека, но их голоса легко определить. Тем более каждому досталась сольная партия. В них они ссылаются на последние скандалы, например на квартирный вопрос Долиной и выпуск «Натальной карты», в котором Артемий Лебедев довёл до слёз ведущую. Звучание песни почти никак не изменилось, только в момент вступления madk1d биты становятся более грязными и жёсткими. Примечательно, что фотография для трека Malo 2.0 очень напоминает обложку альбома Дрейка Iceman. Было ли это задумано, неизвестно.

Баста, Полина Гагарина — «Феникс»

Жанр: хип-хоп.

Полина Гагарина продолжает собирать звёздные коллаборации. Сначала был Сергей Лазарев, а теперь — рэпер Баста. Вместе с последним они сделали песню-легенду о фениксе, который возрождается после тяжёлых испытаний. Баста отвечал за чёткий речитатив в куплетах, а Полина Гагарина — за припевы и виртуозные вокализы на фоне. Песня проникнута рок-мотивами, хотя ни один из артистов не работает в этом жанре.

Мартин, Feduk — «другие планы»

Жанр: поп.

Ещё в апреле музыканты намекнули на коллаборацию, выложив совместный ролик. После этого фанаты заваливали их комментариями, поторапливая выпустить песню. По сути, в треке «другие планы» объединились артисты разных поколений: Feduk, ставший звездой ещё в середине 2010-х, и молодой автор-исполнитель Мартин, чей трек «ты случилась» покорил чарты этой весной. Их новый сингл хоть и звучит очень нежно и романтично, на самом деле посвящён расставанию. В треке спокойный поп Feduk переплетается с пронзительной поп-роковой искренностью Мартина.

9mice, K — «Нет Тебя»

Жанр: электроника.

Рэпер 9mice и экс-солистка «Серебра» Катя Кищук, выступающая под псевдонимом K, выпустили сингл на фоне слухов об их отношениях. Хотя ещё недавно Кищук отписалась от 9mice в соцсетях, а бывшие девушки рэпера обвинили его в абьюзе, в день релиза артисты забыли обо всех недомолвках. Кищук подписалась на хип-хоп-артиста обратно и поделилась пикантной совместной фотографией, а 9mice опубликовал её снимок с подписью «нет никого дороже тебя». В треке вокал Кищук, который звучит поверх агрессивной электроники, чем-то отсылает к золотой эпохе «Серебра». 9mice же подстраивается под девушку и вместо рэперской грубости использует поп-приёмы.

Police in Paris, Ida Galich — «Бизи»

Жанр: электроника.

© Предоставлено менеджментом артистов

Электронный дуэт Police in Paris выпустил трек с телеведущей и блогером Идой Галич. Главная героиня ироничного сингла — занятая дама, у которой нет времени на свидания. «Послушай, я всё время на работе, у меня 5/2, ну найди себе другую тётю», — говорит в самом начале Галич. Пусть в этой песне и не раскрываются её вокальные данные, она всё равно блистает благодаря своему юмору. Ещё одна цепляющая деталь трека — это постоянные вставки механических звуков вроде звонка телефона. Даже сами биты напоминают пиканье кнопок из эпохи нулевых.

Альбомы

«Аквапарк» — «усталые люди»

Жанр: инди-рок.

© Предоставлено менеджментом группы

Московская рок-группа «Аквапарк» выпустила новый альбом «усталые люди», в который вошли шесть треков. Если в своих предыдущих работах коллектив опирался на светлые образы, то в этом релизе музыканты стали жёстче. Таким образом они доказывают, что могут писать не только добрые песни.

Их лирический герой будто вырос и столкнулся с суровой реальностью. Это отобразилось и на звучании. Например, в треке «короткое замыкание» вокалист почти рычит в припеве на фоне скрежещущих гитар. При этом не пропала привычная для группы нежность, которая ещё сильнее смешалась с меланхолией. Если вам важны атмосфера и эмоциональная глубина, этот альбом, скорее всего, вас не разочарует.

Люся Чеботина, Saluki, Мальбэк и Сюзанна: новые отечественные песни — 2026

Если у вас появились вопросы по теме, не бойтесь задавать их нашему ИИ-помощнику.