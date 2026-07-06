Крид поднял возрастной ценз на концертах после скандала с Мизулиной

Егор Крид объявил о смене возрастной маркировки своих концертов в «Лужниках» с 12+ на 16+. При этом артист подчеркнул, что правила прохода на мероприятие останутся прежними.

© Соцсети Егора Крида

Дети до 16 лет смогут посетить шоу двумя способами: в сопровождении совершеннолетнего или при наличии письменного согласия одного из родителей либо законного представителя. Программа концертов не изменилась.

«Так что не переживайте. Все, кто уже купил билеты, смогут попасть на концерт при соблюдении тех же условий, что действовали и раньше», — заверил Егор Крид своих фанатов в соцсетях.

Смена маркировки произошла на фоне резонанса вокруг прошлогоднего концерта Крида. Тогда в «Лужниках» внимание зрителей привлекли отдельные номера с откровенной хореографией. Во время одного из них Крид поцеловал свою танцовщицу. После этого началось обсуждение, насколько содержание шоу соответствовало заявленному возрастному цензу 12+. Включилась в скандал и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, раскритиковавшая певца.

Грядущие шоу Крида пройдут 10 и 11 июля на стадионе «Лужники».

Егор Крид — сценический псевдоним Егора Булаткина, родившегося в 1994 году в Пензе. В 2014 году он выпустил хит «Самая-самая», благодаря которому о нём узнала широкая публика. В его дискографии — популярные треки «Невеста», «Холостяк», Malo, «Потрачу» и другие. В 2025 году Крид стал самым молодым артистом, собравшим «Лужники». На его концерт пришли рекордные 86 тысяч зрителей.

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