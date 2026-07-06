МакSим отменила выход книги о шоу-бизнесе из-за угроз семье

Певица МакSим сообщила, что её вторая книга мемуаров «Другая реальность» не выйдет. Тираж уже успели отпечатать, а читатели оформили множество предзаказов, но в продажу издание не поступит.

© Соцсети МакSим

6 июля артистка в соцсетях рассказала, почему приняла такое решение. По её словам, некие «большие дяди» связались с издательством, типографией и с ней самой, настойчиво потребовав остановить выпуск книги. После того как угрозы затронули её семью и детей, МакSим решила отступить.

Певица извинилась перед всеми, кто ждал мемуары. Она призналась, что вложила в эту работу всю душу. Книга, по её словам, была не столько о событиях, сколько о чувствах, которые она долго не могла произнести вслух. Работа над текстом не раз доводила её до слёз.

МакSим также рассказала, что во время подготовки книги ей пришлось достать наружу мысли, которые она долго скрывала. Артистка предположила, что это удержание правды и могло быть одной из причин её проблем с зависимостью. Отмену выхода «Другой реальности» она назвала ударом в сердце и подчеркнула, что эта ситуация не является пиар-ходом.

Я всегда старалась быть сильной. Не вмешивать других людей в свои проблемы. Не говорить с психологами. Не говорить даже с мамой. Я очень долго держала всё в себе. И впервые я решилась открыться в книге. Мне казалось, что если я напишу правду о своих чувствах, если перестану молчать, то позволю себе быть по-настоящему живой.

В «Другой реальности» МакSим собиралась рассказать о закулисье шоу-бизнеса и о своей борьбе за жизнь. В 2021 году певица почти два месяца находилась в искусственной коме. Её первая книга «Это же я...» была опубликована в 2016 году.

Марина Абросимова, или же МакSим, начала выступать под псевдонимом в начале 2000-х и стала одной из самых известных артисток той эпохи. В её дискографию вошли хиты «Ветром стать», «Знаешь ли ты», «Трудный возраст» и другие.

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