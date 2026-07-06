Лена Катина из «Тату» сравнила музыку в России и за рубежом

Солистка культовой поп-группы «Тату» Лена Катина объяснила, что отличает зарубежную музыкальную индустрию от российской. По её мнению, в США, где она прожила несколько лет, все работают более слаженно, но при этом с удовольствием. Об этом она рассказала корреспонденту «Рамблера» после выступления на фестивале «Новое Радио Open-Air».

© Предоставлено организаторами мероприятия

В 2009 году после фактического распада группы «Тату» Лена Катина переехала в США, где начала активно работать над сольной карьерой. В середине 2010-х она вернулась в Россию.

Как призналась артистка, воспоминания о том периоде у неё уже начинают мутнеть. При этом Катина выделила главное отличие зарубежной индустрии развлечений от российской: «Там всё чётко, но в то же время более расслабленно. Все кайфуют».

Группа «Тату» (t.A.T.u.) — это российский поп-дуэт, в состав которого входят Юлия Волкова и Лена Катина. В 2009 году коллектив прекратил деятельность, а в 2011-м официально распался. Летом 2025 года «Тату» воссоединились, сейчас они периодически дают концерты в России и за рубежом. «Тату», на чьём счету хиты «Я сошла с ума», «Нас не догонят» и другие, считаются самой успешной российской поп-группой, добившейся признания за рубежом.

Фестиваль «Новое Радио Open Air» прошел 4 июля в «Лужниках». Зрителями шоу стали 180 000 москвичей, для которых выступили более 50 артистов.

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