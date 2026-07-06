«Если я не твоя невеста»: как Iowa подтолкнули поклонницу к расставанию

Эмоциональный трек «Мы» объединил девушек в соцсетях, уставших от отношений, в которых их не ценят. «Рамблер» делится текстом этой композиции, а также рассказывает, как она создавалась и чем была вдохновлена. Послушать песню можно прямо здесь, а скачать в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Iowa

Iowa — «Мы»: текст песни

[Куплет 1]

Мы возвращаемся домой

Под неполной луной

Миг короткий, но наша дорога

Яблоко принцесса грызёт

Рыцарь, готовый на всё

И вид у него строгий

[Предприпев]

Кому как не мне знать

Как ветер меняется против

И уносит ответы, где те

Арки, гроты, полные света

А наши пугливые тени дрожали в отражениях

[Припев]

Если я не твоя невеста —

Положи на место, положи на место

Если хоть капля сомнения из водопада

Пусть кто-то займёт моё место

Если я не твоя невеста —

Положи на место, положи на место

Я книга с грустным сюжетом

Наивно раскрыта, а тебе неинтересно

[Куплет 2]

Мой идеал во плоти

Ближе не подходи

И шипами меня не трогай

Карие зрачки без стыда

Дикий конь без седла

Где примята трава, я помню

[Предприпев]

Кому как не мне знать

Как ветер меняется против

И уносит ответы, где те

Арки, гроты, полные света

А наши пугливые тени дрожали в отражениях

[Припев]

Если я не твоя невеста —

Положи на место, положи на место

Если хоть капля сомнения из водопада

Пусть кто-то займёт моё место

Если я не твоя невеста —

Положи на место, положи на место

Я книга с грустным сюжетом

Наивно раскрыта, а тебе неинтересно

[Аутро]

А-а-а, а-а-а-а-о, о

А тебе неинтересно

О, о-о-о, во-о-о-о

А тебе неинтересно

Iowa — «Мы»: история создания

Авторами песни «Мы» стали участники группы Iowa и по совместительству супруги: солистка Екатерина Терещенко и гитарист Леонид Терещенко.

Трек рассказывает о сомнениях девушки в отношениях. Героиня сингла не уверена в намерениях своего возлюбленного и даже готова отпустить его. Как рассказала Екатерина Терещенко изданию Top15Moscow, эта история немного автобиографична. В начале её романа с Леонидом у неё не было абсолютной уверенности, что он «тот самый».

Я думала: «Так, кто же мне достался? Я за него замуж точно не пойду». Но время идёт, всё меняется, человек меняется. И ты просто хочешь смотреть, какой он — и вот это любопытство, слабоумие и отвага помогают с ним не разойтись.

Песня вышла 19 июня 2026 года и сразу же объединила вокруг себя девушек, которые не хотели терпеть к себе снисходительного отношения. На волне женской солидарности песня начала активно распространяться в соцсетях, что позволило ей попасть в российские чарты.

Iowa — «Мы»: интересные факты

Екатерина Терещенко в соцсетях призналась, что после релиза ей начали писать девушки. Они делились с ней тем, как сложно отпустить то, что уже давно пора отпустить. Одна из них даже рассказала, что после прослушивания песни «Мы» решила заблокировать своего парня, который на протяжении девяти лет то уходил, то возвращался обратно. Источником вдохновения для создания песни стали произведения «Онегин» Сергея Пушкина и «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой.

Iowa — «Мы»: клип

Пока группа Iowa ещё не выпустила клип на песню «Мы». Однако Екатерина Терещенко сообщила в соцсетях, что обсуждала музыкальное видео на этот трек с режиссёром Владимиром Бесединым. Ранее он снял для коллектива клипы на «Бьёт бит», «Маяки» и «Одно и то же».

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