Музыканты и лейблы взбунтовались против закона об ИИ

Российские артисты и музыкальные лейблы призвали доработать законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта», который должен быть рассмотрен в Госдуме 7 июля. Bahh Tee, Пашу, дистрибьютор Pulse., лейблы S&P Digital и Koala Music опубликовали посты с хештегом #ПлатИИтеавторам и призвали подписать открытое обращение.

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Участники кампании хотят, чтобы в законе прямо прописали механизм лицензирования, согласно которому разработчики ИИ смогли бы брать произведения для обучения нейросетей только за вознаграждение авторам. Об этом пишет Институт музыкальных инициатив в своих соцсетях.

Сооснователь и генеральный директор Black Star Пашу заявил, что вся креативная индустрия окажется под ударом, если техногиганты получат бесплатный доступ к контенту художников, музыкантов и авторов книг.

Артист и основатель Ovokacho и Lotus Music Bahh Tee в свою очередь отметил, что закрепление бесплатного использования авторского труда поставило бы российских артистов в заведомо проигрышное положение по сравнению с коллегами из стран, где права защищены. «Я считаю, что законопроект должен быть доработан с учётом мнения представителей творческих индустрий», — добавил Bahh Tee.

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