Винтуров признался, что «описался» бы, узнай Мадонна о его заимствовании

Певец Игнатий Винтуров заявил, что был бы приятно шокирован, если бы американская поп-звезда Мадонна обратила внимание на его творчество. Об этом он рассказал корреспонденту «Рамблера» после выступления на фестивале «Новое Радио Open-Air».

© Предоставлено организаторами мероприятия

Еще в феврале 2026 года Винтуров рассказал «Комсомольской правде», что его хит «Тело-убийца» — это перевод песни Revolver (2009) Мадонны.

На вопрос о том, как бы он отреагировал, если бы певица обнаружила это, артист ответил, что нисколько не расстроился бы. «Если бы я узнал, что меня слушает Мадонна, я бы, наверное, описался и сказал: Let’s get it», — сообщил он «Рамблеру».

Также Винтуров раскрыл, является ли его эксцентричное поведение на сцене частью сценического образа или отражает его настоящую натуру: «Я и в жизни такой же. Я ничего из себя не выдавливаю, наверное, поэтому у меня не бывает выгорания особо. Или по крайней мере я с таким не сталкивался».

Игнатий Винтуров — это молодой российский блогер и музыкант из города Похвистнево Самарской области. Он начинал карьеру с юмористических пародий на винтажные открытки, а в конце 2025 года выпустил вирусный хит «Тело-убийца», который принес ему широкую известность. Свой успех во многом строит на ироничной подаче, яркой мимике и экстравагантном образе.

Фестиваль «Новое Радио Open-Air» прошел 4 июля в «Лужниках». Зрителями шоу стали 180 000 москвичей, для которых выступили более 50 артистов.

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