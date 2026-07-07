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Юлия Паршута призналась, что взяла творческую паузу

Анастасия Шубина

Певица Юлия Паршута заявила, что взяла паузу от написания песен. Об этом она рассказала корреспонденту «Рамблера» после выступления на фестивале «Новое Радио Open-Air».

Юлия Паршута призналась, что взяла творческую паузу
© Предоставлено организаторами мероприятия

«Я дала себе возможность выдохнуть и не корить себя за то, что что-то не пишется очень быстро. Думаю, ладно, возьму для себя эту творческую паузу и нащупаю что-то новое в себе», — поделилась артистка.

При этом у Юлии Паршуты большие концертные планы на этот год. 17 июля она собирается дать шоу в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Summer Music Park. 5 сентября артистка выступит в Москве в Зелёном театре ВДНХ. А в октябре Юлия Паршута проведёт свой первый концерт в Минске.

Юлия Паршута — российская певица, актриса и телеведущая, получившая известность после участия в проекте «Фабрика звёзд-7». В 2007–2011 годах она была солисткой поп-группы «Инь-Ян», а затем начала сольную карьеру.

Фестиваль «Новое Радио Open-Air» прошел 4 июля в «Лужниках». Зрителями шоу стали 180 000 москвичей, для которых выступили более 50 артистов.

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Юля Паршута: «Сейчас хочется выпускать свои песни»