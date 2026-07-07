Юлия Паршута призналась, что взяла творческую паузу

Певица Юлия Паршута заявила, что взяла паузу от написания песен. Об этом она рассказала корреспонденту «Рамблера» после выступления на фестивале «Новое Радио Open-Air».

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«Я дала себе возможность выдохнуть и не корить себя за то, что что-то не пишется очень быстро. Думаю, ладно, возьму для себя эту творческую паузу и нащупаю что-то новое в себе», — поделилась артистка.

При этом у Юлии Паршуты большие концертные планы на этот год. 17 июля она собирается дать шоу в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Summer Music Park. 5 сентября артистка выступит в Москве в Зелёном театре ВДНХ. А в октябре Юлия Паршута проведёт свой первый концерт в Минске.

Юлия Паршута — российская певица, актриса и телеведущая, получившая известность после участия в проекте «Фабрика звёзд-7». В 2007–2011 годах она была солисткой поп-группы «Инь-Ян», а затем начала сольную карьеру.

Фестиваль «Новое Радио Open-Air» прошел 4 июля в «Лужниках». Зрителями шоу стали 180 000 москвичей, для которых выступили более 50 артистов.

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Юля Паршута: «Сейчас хочется выпускать свои песни»