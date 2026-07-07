Митя Фомин назвал условие для воссоединения группы Hi-Fi

Митя Фомин объяснил, почему полное воссоединение группы Hi-Fi пока остаётся под вопросом. Певец сделал это заявление за кулисами фестиваля «Большая Дискотека Авторадио».

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Артист признался, что сам готов вернуться к общим выступлениям без сомнений. По его словам, попытки собраться уже были, но по неясным причинам к долгосрочному воссоединению они не привели. Фомин отметил, что решение зависит и от других участников. В беседе с «МУЗ-ТВ» он посетовал, что его репутацию несправедливо очернили.

Меня считают исчадием ада, меня считают вообще виновником во всём плохом, что происходит сейчас на планете Земля... Я человек очень договорной, покладистый и адекватный.

Певец подчеркнул, что готов устроить стадионный тур, если этого захотят зрители. Годы в Hi-Fi он вспоминает тепло, хотя признал: за это время всё изменились.

Hi-Fi — это российская поп-группа, созданная в 1998 году продюсером Эриком Чантурия и композитором Павлом Есениным. Её «золотым составом» считают трио Мити Фомина, Тимофея Пронькина и Оксаны Олешко. Однако в период с 2003 по 2005 год место Олешко занимала Татьяна Терёшина, также ставшая важной частью истории группы. За время своего расцвета коллектив выпустил множество танцевальных хитов, среди которых особо выделяются «Не дано», «Беспризорник», «Чёрный ворон», «СШ №7 (А мы любили)» и «Седьмой лепесток».

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