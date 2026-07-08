«Бесчестный человек»: как брат-близнец вытеснил солиста «Братьев Грим»

Два рыжих близнеца из Самары вместе создали «Братьев Грим», вместе покорили российские хит-парады, а потом один из них просто пропал из группы. «Рамблер» разбирается, из-за чего поссорились братья Бурдаевы, в чём они друг друга обвиняют и как живут сейчас.

© Соцсети группы «Братья Грим»

Короткий успех «Братьев Грим»

Группа «Братья Грим» была основана в Самаре в 1998 году двумя рыжими близнецами Борисом и Константином Бурдаевыми. За время существования коллектива в нём участвовали разные музыканты, но основная творческая роль неизменно оставалась за братьями. Борис выступал как основной вокалист, гитарист и автор большинства песен, Константин поддерживал его на бас-гитаре и бэк-вокале.

Сначала они варились в андеграундной тусовке: играли в самарских клубах и на площадках города и области. Но в 2004 году на «Братьев Грим» обратил внимание продюсер Леонид Бурлаков, известный по работе с группой «Мумий Тролль». Благодаря ему Бурдаевы перебрались в Москву, а их карьера стремительно пошла в гору. В 2005-м «Братья Грим» выпустили одноимённый дебютный альбом, в который вошли такие хиты, как «Ресницы» и «Кустурица». Группа была на волне успеха: треки во всевозможных хит-парадах, награды от премий «Золотой Граммофон» и «Песня года», а также первый тур, который «Муз-ТВ» снимал в формате реалити-шоу. В конце года коллектив даже сыграл на Трафальгарской площади в Лондоне в рамках фестиваля «Русская зима».

© Соцсети группы «Братья Грим»

В 2006-м «Братья Грим» представили второй альбом под названием «Иллюзия», запись которого проходила в Новой Зеландии. В нём уже не было сладкоголосых хитов, которых все ждали от группы. «Влияние британской музыки было огромным, и хотелось поделиться этим настроением с российской публикой. Вообще весь альбом выдержан в этом слегка “грязном” по звучанию стиле», — вспоминал о релизе Борис Бурдаев в соцсетях. Такой же популярности, как и дебютная пластинка, «Иллюзия» не добилась.

В 2007-м «Братья Грим» попрощались с продюсером Леонидом Бурлаковым и стали независимой группой. В этом же году появился третий лонгплей группы — «Марсиане», который прошёл почти незамеченным, так как «Братья Грим» уже успели потерять популярность.

В этом провале не стоит винить упавшее качество музыки. Просто в то время российскую сцену захватила альтернатива, а в моде была мрачная эстетика эмо. На этом фоне песни «Братьев Грим» уже не попадали в разряд актуальной и модной музыки.

Причины распада группы

В марте 2009 года на сайте группы появилось сообщение о распаде коллектива. Уже через несколько дней после этого Константин Бурдаев, тот самый который играл на басу, дал сольный акустический концерт. В августе того же года Константин с новым составом музыкантов и названием «Грим» выпустил сингл «Лаос». В 2010-м он представил целый альбом «Крылья титана» уже от имени группы «Братья Грим». В кредитах к лонгплею было написано, что он написал большую часть песен, и лишь у двух из них авторам значился Борис Бурдаев, хотя официальным участником коллектива он уже не был. Зато в группу вернулась клавишница Катя Плетнёва — бывшая жена Бориса и композитор.

У основателей «Братьев Грим» мнения о событиях того периода немного различаются.

Версия Константина Бурдаева

© Соцсети Константина Бурдаева

Константин Бурдаев в интервью «7 дней» в 2011 году рассказал, что в какой-то момент перестал узнавать брата, которого тянуло к андеграундной музыке. Тот стал вести себя как «избранный» и завёл новых друзей, которые, по мнению Константина, были «богемными, тусовочными снобами». Борис предлагал выгнать музыкантов и сменить название группы, на что Константин не соглашался. Однажды во время гастролей Борис сказал Константину, что им не по пути, так как тот его не понимает.

В итоге, по словам Константина Бурдаева, к концу 2008 года Борис уволил концертного директора и разогнал группу. Константин пытался с ним поговорить, часто звонил, но они ни к чему не пришли.

Три месяца я вот так с ним переговаривался, мучился. А потом решил: хватит, человек меня не слышит. И перевернул новую страницу группы.

Версия Бориса Бурдаева

© Соцсети Бориса Бурдаева

Борис Бурдаев смотрит на эту ситуацию по-другому. Как он писал в своих соцсетях в 2026 году, его убрали из группы без его согласия, просто поставив перед фактом. В интервью для передачи «Крутой кипяток» самарской телерадиокомпании «Терра» Борис назвал своего брата бесчестным человеком, с которым он не хочет общаться.

После того как группа распалась, он сговорился с издателем, сговорился с предыдущим менеджером, и благодаря этому сговору они продолжают выпускаться под названием «Братья Грим», к сожалению, полностью оторвав меня от бизнеса на какое-то время.

Борис Бурдаев отдельно отметил, что он являлся главным вокалистом и создателем песен группы, а не Константин. Поэтому он считает, что убирать его из коллектива было глупым решением. Артист также вспомнил, что Константин звонил ему с предложением провести совместные концерты, чтобы заработать денег, но Борис ему отказал.

Он всегда боится, что я у него что-то отберу. Хотя я этим не занимаюсь. Это страх потерять мнимое первенство, которое у него якобы есть. А если человек что-то боится потерять, он рано или поздно это потеряет. Я считаю, что это так происходит. Но я ему желаю добра.

Чем сейчас занимаются участники «Братьев Грим»

Константин Бурдаев

© Соцсети Константина Бурдаева

Константин Бурдаев — действующий музыкант, который продолжает развивать бренд «Братья Грим» как сольный проект с группой, выступает и выпускает музыку. В 2015 году коллектив выпустил аж два альбома: «Zомби» и «Самая любимая музыка». Последний студийник под названием «Лететь высоко» Бурдаев и его команда выпустили в 2023 году.

Артист ведёт достаточно закрытый образ жизни. В 2011 году от сердечной недостаточности скончалась его супруга Леся Худякова, которой он посвятил песню «Аллилуйя» из альбома «Крылья титана». С 2012 по 2018 год Константин Бурдаев был женат на Тамаре Белотеловой, а с 2018-го состоит в браке с Татьяной Левиной. В этом союзе у него растёт ребёнок, но его имя и пол неизвестны.

Борис Бурдаев

© Соцсети Бориса Бурдаева

В отличие от Константина, у Бориса после распада «Братьев Грим» творческая жизнь была крайне нестабильной. Среди его начинаний — инди-рокерская группа Lirrika, психоделик-рок-коллектив Octopus Maiden или же «Дева Осьминог», синти-поп-проект Ufology. В 2014-м он даже пытался сделать свою версию «Братьев Грим», которая получила название «Борис Грим и Братья Грим». Это не понравилось Константину, который через организаторов стал саботировать его концерты, поэтому проект пришлось закрыть.

Сейчас Борис Бурдаев выступает под псевдонимом KIP4RIS, но большую часть времени проводит в студии, а не на концертных площадках. Осенью 2025 года он даже представил совместный мини-альбом с певицей Алёной Швец под названием «Нулевые».

Борис Бурдаев также признавался в соцсетях, что именно из-за него первые три альбома «Братьев Грим» долгое время отсутствовали на стримингах. В конце 2025 года он вернул их на площадки. Как он пояснил в соцсетях, это временное решение: если среди исполнителей его имя не будет указано наравне с наименованием коллектива «Братья Грим», он уберёт их уже навсегда.

Важно, чтобы моё имя корректно указывалось в исполнителях тех песен, где я являюсь главным исполнителем. Это вопрос не споров и не прошлого, а элементарной точности и уважения к работе музыканта. Когда имя исполнителя указано правильно, слушателю проще ориентироваться, а музыка живёт своей честной жизнью.

Как уверяет Борис Бурдаев в соцсетях, он намерен и дальше добиваться справедливости и отстаивать свои авторские права.

Главное: что случилось с «Братьями Грим»

2005 год был самым успешным для поп-рок-группы «Братья Грим». Затем их популярность начала угасать, пока не дошло до того, что в 2009 году основатели-близнецы рассорились друг с другом и объявили о распаде.

Константин Бурдаев, который изначально просто играл на бас-гитаре и подпевал, решил возродить коллектив, но уже без своего брата. Он стал солистом, по сути заменив Бориса Бурдаева. Тот счёл это бесчестным поступком и прекратил с ним общение. Сейчас коллектив всё ещё действует под началом Константина, а Борис, попробовавший писать музыку для разных проектов, борется за признание его как основного автора первых трёх альбомов коллектива.

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