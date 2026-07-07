Игорь Бутман и Uma2rman сыграют на «Джазовых сезонах»

В подмосковной усадьбе «Архангельское» 22 и 23 августа пройдёт XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Концертная часть будет организована одновременно на двух площадках: на сцену выйдут Игорь Бутман, Варвара Убель, группа Uma2rman, Светлана Сурганова, Аглая Шиловская, пианист Борис Березовский, Московский джазовый оркестр, LRK trio, Дмитрий Носков, Саша Алмазова и ряд других артистов.

© Соцсети Игоря Бутмана

Для гостей, помимо концертов под открытым небом, подготовлены творческие мастерские по живописи и обучению игре на музыкальных инструментах, а также спортивные развлечения и зоны для отдыха всей семьи на территории парка.

Глава подмосковного Министерства культуры и туризма Василий Кузнецов напомнил, что в прошлом году событие собрало более 16 тысяч зрителей. «Атмосфера усадьбы определённо добавляет живому звучанию колорита, и я уверен, что зрители получат яркие впечатления и эмоции», – подчеркнул Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

«Джазовые сезоны» – ежегодный летний опен-эйр, который с 2015 года проходит в архитектурно-парковом ансамбле «Архангельское». Мероприятие неизменно сочетает академическую и эстрадную джазовую музыку с атмосферой русского дворянского имения, привлекая как искушённых меломанов, так и семьи с детьми.

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