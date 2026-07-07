Братья Гаязовы устроили итальянскую драму на пляже

Gayazovs Brothers — «Санта Лючия»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Санта Лючия» — сингл Братьев Гаязовых, который вышел 26 июня 2026 года на лейбле S&P Digital. В песне дуэт собрал летний набор из моря, песка, танцев и требования наконец «включить солнце». Это лёгкий поп-трек, под который удобно создавать видео с отпуска. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.
Братья Гаязовы — «Санта Лючия»: текст песни
Танцуй, пока молодой
Я одной ногой там, где горячий песок
Омывает бирюзовой волной
И море зовёт на неведомый срок
Танцуй и назад не смотри
Пока делаешь дэнс под эгидой любви
Под софитами мы, ты запомни таким
Меня молодым
Мы топчем песок босиком
Посмотри, как мы чилим
О, Санта Лючия
Я сам-то прошу тебя
Чтобы нам солнце включили
О, Санта Лючия
Мы топчем песок босиком
Посмотри, как мы чилим
О, Санта Лючия
Я сам-то хочу танцевать
На песке без причины
О, Санта Лючия
Я буду пить вёдрами
Двигать бёдрами
А потом лови любви моей
Лучи с утра до ночи
Двигать бёдрами
Петь под окнами
Пусть именно так и звучит
Моя Санта Лючия
Пить вёдрами
Двигать бёдрами
А потом лови любви моей
Лучи с утра до ночи
Двигать бёдрами
Петь под окнами
Пусть именно так и звучит
Моя Санта Лючия
Ммм, baby, движение тела, good lady
Диджей, звуки карибские, две кровавых Мэри
На баре меня ожидают и тают в бокале
И я целую тебя, будто ты лёд на Байкале
Ммм, baby, музыка: Lady Cherry — Cherry
В отеле тона постельные, party на бассейне
На баре уже остывает Moёt, мой и твой сок
Но мы просто танцуем, мы топчем песок
Мы топчем песок босиком
Посмотри, как мы чилим
О, Санта Лючия
Я сам-то прошу тебя
Чтобы нам солнце включили
О, Санта Лючия
Мы топчем песок босиком
Посмотри, как мы чилим
О, Санта Лючия
Я сам-то хочу танцевать
На песке без причины
О, Санта Лючия
Я буду пить вёдрами
Двигать бёдрами
А потом лови любви моей
Лучи с утра до ночи
Двигать бёдрами
Петь под окнами
Пусть именно так и звучит
Моя Санта Лючия
Пить вёдрами
Двигать бёдрами
А потом лови любви моей
Лучи с утра до ночи
Двигать бёдрами
Петь под окнами
Пусть именно так и звучит
Моя Санта Лючия
Братья Гаязовы — «Санта Лючия»: история создания
Над синглом работали Тимур и Ильяс Гаязовы — участники дуэта Gayazovs Brothers.
Для артистов это ещё один летний релиз в узнаваемом стиле. Раньше Братья Гаязовы уже выпускали летние поп-хиты «Я, ты и море», «Уедем в Марокко», «Июль, Анапа» и «Фиеста». В «Санта Лючии» они снова обращаются к отпускной теме: пляж, танцы, тёплый вечер и ощущение, что обычный день можно на несколько минут превратить в курорт.
В треке используются ровный танцевальный бит, мягкая электронная основа, лёгкие гитарные акценты и припев с яркой фразой «Санта Лючия». Аранжировка держит средний темп, оставляет много воздуха для вокала и быстро выводит слушателя к припеву. Песня звучит как летний поп-трек для дороги, пляжа или вечеринки у воды.
Братья Гаязовы — «Санта Лючия»: интересные факты
Санта-Лючия — знаменитая итальянская песня XIX века. Её опубликовали в Неаполе в 1849 году, а текст посвящён прибрежному району Борго Санта-Лючия у Неаполитанского залива. Братья Гаязовы использовали этот образ, чтобы придать треку атмосферу моря, юга и итальянского колорита.
Братья Гаязовы давно прославились танцевальными поп-хитами по готовой формуле: короткий припев, понятная эмоция и фразы, которые легко запомнить после первого прослушивания. Среди их самых известных песен — «Малиновая лада», «Увезите меня на Дип-хаус», «Пьяный туман», «До встречи на танцполе», «Кредо» и «Я, ты и море».