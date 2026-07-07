Братья Гаязовы устроили итальянскую драму на пляже

«Санта Лючия» — сингл Братьев Гаязовых, который вышел 26 июня 2026 года на лейбле S&P Digital. В песне дуэт собрал летний набор из моря, песка, танцев и требования наконец «включить солнце». Это лёгкий поп-трек, под который удобно создавать видео с отпуска. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Gayazov$ Brother$

Братья Гаязовы — «Санта Лючия»: текст песни

Танцуй, пока молодой

Я одной ногой там, где горячий песок

Омывает бирюзовой волной

И море зовёт на неведомый срок

Танцуй и назад не смотри

Пока делаешь дэнс под эгидой любви

Под софитами мы, ты запомни таким

Меня молодым

Мы топчем песок босиком

Посмотри, как мы чилим

О, Санта Лючия

Я сам-то прошу тебя

Чтобы нам солнце включили

О, Санта Лючия

Мы топчем песок босиком

Посмотри, как мы чилим

О, Санта Лючия

Я сам-то хочу танцевать

На песке без причины

О, Санта Лючия

Я буду пить вёдрами

Двигать бёдрами

А потом лови любви моей

Лучи с утра до ночи

Двигать бёдрами

Петь под окнами

Пусть именно так и звучит

Моя Санта Лючия

Пить вёдрами

Двигать бёдрами

А потом лови любви моей

Лучи с утра до ночи

Двигать бёдрами

Петь под окнами

Пусть именно так и звучит

Моя Санта Лючия

Ммм, baby, движение тела, good lady

Диджей, звуки карибские, две кровавых Мэри

На баре меня ожидают и тают в бокале

И я целую тебя, будто ты лёд на Байкале

Ммм, baby, музыка: Lady Cherry — Cherry

В отеле тона постельные, party на бассейне

На баре уже остывает Moёt, мой и твой сок

Но мы просто танцуем, мы топчем песок

Мы топчем песок босиком

Посмотри, как мы чилим

О, Санта Лючия

Я сам-то прошу тебя

Чтобы нам солнце включили

О, Санта Лючия

Мы топчем песок босиком

Посмотри, как мы чилим

О, Санта Лючия

Я сам-то хочу танцевать

На песке без причины

О, Санта Лючия

Я буду пить вёдрами

Двигать бёдрами

А потом лови любви моей

Лучи с утра до ночи

Двигать бёдрами

Петь под окнами

Пусть именно так и звучит

Моя Санта Лючия

Пить вёдрами

Двигать бёдрами

А потом лови любви моей

Лучи с утра до ночи

Двигать бёдрами

Петь под окнами

Пусть именно так и звучит

Моя Санта Лючия

Братья Гаязовы — «Санта Лючия»: история создания

Над синглом работали Тимур и Ильяс Гаязовы — участники дуэта Gayazovs Brothers.

Для артистов это ещё один летний релиз в узнаваемом стиле. Раньше Братья Гаязовы уже выпускали летние поп-хиты «Я, ты и море», «Уедем в Марокко», «Июль, Анапа» и «Фиеста». В «Санта Лючии» они снова обращаются к отпускной теме: пляж, танцы, тёплый вечер и ощущение, что обычный день можно на несколько минут превратить в курорт.

В треке используются ровный танцевальный бит, мягкая электронная основа, лёгкие гитарные акценты и припев с яркой фразой «Санта Лючия». Аранжировка держит средний темп, оставляет много воздуха для вокала и быстро выводит слушателя к припеву. Песня звучит как летний поп-трек для дороги, пляжа или вечеринки у воды.

Братья Гаязовы — «Санта Лючия»: интересные факты

Санта-Лючия — знаменитая итальянская песня XIX века. Её опубликовали в Неаполе в 1849 году, а текст посвящён прибрежному району Борго Санта-Лючия у Неаполитанского залива. Братья Гаязовы использовали этот образ, чтобы придать треку атмосферу моря, юга и итальянского колорита.

Братья Гаязовы давно прославились танцевальными поп-хитами по готовой формуле: короткий припев, понятная эмоция и фразы, которые легко запомнить после первого прослушивания. Среди их самых известных песен — «Малиновая лада», «Увезите меня на Дип-хаус», «Пьяный туман», «До встречи на танцполе», «Кредо» и «Я, ты и море».

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