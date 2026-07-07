Black Sabbath выпустят первую официальную книгу о своей истории

Black Sabbath сообщили о выпуске первой официальной книги, посвящённой истории группы. Она получила название The Masters of Reality — Why Black Sabbath Matter. Её выпустят в октябре в трёх вариантах.

© Соцсети Black Sabbath

Издание расскажет о пути музыкантов с момента основания коллектива в Бирмингеме в конце 1960-х годов до заключительного выступления Back To The Beginning, прошедшего в июле 2025 года. Над 500-страничным томом работал фотограф Росс Хэлфин, давний друг группы. В книгу включили редкие фотографии и памятные материалы.

Проект запустили ещё два года назад. Релиз собирались приурочить к периоду после прощального концерта, однако выход книги перенесли из-за смерти Оззи Осборна.

«Оззи был полностью вовлечён в работу над книгой и подписал экслибрисы за несколько месяцев до финального шоу, как и все участники группы. Спустя год после Back To The Beginning мы решили, что настало время объявить о проекте», — сообщил Хэлфин. Его слова цитирует издание Louder Sound.

Самая дорогая версия — Super Deluxe Signed Metal Edition — выйдет тиражом 200 копий по цене 950 фунтов (примерно 96 920 рублей). Каждый экземпляр будет содержать экслибрис с автографами Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда — книжный знак, который вклеивается на форзац и указывает, кому принадлежит книга. Также будут доступны версии за 650 фунтов и стандартное издание за 99 фунтов.

Black Sabbath — британская хеви-метал-группа, основанная в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив считается одним из родоначальников жанра. Среди известных композиций — Paranoid и Iron Man. Вокалист и один из основателей группы Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года, спустя несколько недель после прощального концерта Black Sabbath.

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Не стало Князя Тьмы: чем велик Оззи Осборн