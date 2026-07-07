Хаски сыграет Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина

Проект представили 7 июля 2026 года в Фонде кино на очной защите национальных фильмов. Авторы сообщили, что Михаила Лермонтова сыграет рэпер Хаски.

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Картину выпустят кинокомпании «Мастерская Павла Лунгина» и «Кинопрайм». Сообщается, что костюмы и декорации уже подготовлены, а съёмки планируют начать в октябре. Предположительно фильм выйдет в прокат летом 2028 года, пишет «Интермедиа».

Сюжет перенесёт зрителей в 1837 год. По сюжету молодой Лермонтов хочет жениться на Екатерине Сушковой и рассчитывает встретиться с Пушкиным, чтобы дать ему прочитать свои произведения. Однако Сушкова отвечает отказом, а Пушкин умирает незадолго до предполагаемого знакомства. После этого Лермонтов стремится доказать себе собственную ценность, а в его тёмных видениях появляется таинственный Чёрный человек, обещающий поэту большое будущее.

Хаски — сценический псевдоним Дмитрия Кузнецова, российского рэпера. Ранее музыкант уже снимался в картинах «Петровы в гриппе», «Казнь», «Коммерсант» и других проектах.

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