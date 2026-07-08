«Не получился хэппи энд»: Лазарев и Гагарина переживают кризис в отношениях

«Хэппи Энд» — первый совместный сингл Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Несмотря на то что оба давно работают в российской поп-музыке, их голоса раньше не звучали в одном треке. «Рамблер» собрал в одном месте текст песни, историю её создания и интересные факты. Послушать композицию можно прямо здесь, а скачать в память телефона — в музыкальном сервисе.

© Соцсети Сергея Лазарева

Сергей Лазарев и Полина Гагарина — «Хэппи Энд»: текст песни

[Куплет 1]

Порой так сложно

Принять, что без любви невозможно

Обманывать себя, что не нужно

Тихо засыпать на руках твоих

Проходит время

Слова, что оно лечит, неверны

Хоть нитками зашей по живому

На двоих любовь нам забыть нельзя

[Припев]

Слова разбили наши сердца

А мы с тобою два дурака

Увы, не получился хеппи-энд

История, которой больше нет

Слова (Слова) разбили наши сердца (Сердца)

А мы с тобою два дурака

Увы, не получился хеппи-энд

История, которой больше нет

[Куплет 2]

Душа так хочет (Хочет)

Все мысли о тебе обесточить (Обесточить)

Из памяти стереть все маршруты

Точки удалить наших адресов

Проходят ночи (Ночи)

Ещё один бокал между прочим (Между прочим)

На скорости влететь в невесомость

Не вспоминать тебя больше никогда

[Припев]

Слова (Слова) разбили наши сердца (Сердца)

А мы с тобою два дурака (Два дурака)

Увы, не получился хеппи-энд

История, которой больше нет

Слова (Слова) разбили наши сердца (Сердца)

А мы с тобою два дурака (Два дурака)

Увы, не получился хеппи-энд (Хеппи-энд)

История, которой больше нет

[Проигрыш]

Нет

О-о, о-о

О-о, о-о

У-у-у

[Предприпев]

Слова, слова разбили наши сердца

А мы с тобою два дурака

Увы, не получился хеппи-энд

О-о-о-о

[Припев]

Слова (Слова) разбили наши сердца (Сердца)

А мы с тобою два дурака (Два дурака)

Увы, не получился хеппи-энд (Хеппи-энд)

История, которой больше нет

Сергей Лазарев и Полина Гагарина — «Хэппи Энд»: история создания

Музыку и слова к песне написал Александр Малиновский. Запись и сведение выполнил Андрей Коноплёв.

Трек, который понравился бы сразу обоим артистам, получилось выбрать не сразу. Сначала исполнители рассматривали более медленную композицию, которую Полина Гагарина отправила Сергею Лазареву. Тому показалось, что она не подходит: певцу хотелось более динамичного и яркого звучания. Тогда Лазарев предложил другой трек — от автора, с которым уже работал ранее. Гагарина услышала материал и быстро поняла, что именно его и стоит записывать вместе. Об этом артисты рассказали в интервью изданию Жара Media.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина — «Хэппи Энд»: интересные факты

Оба артиста окончили Школу-студию МХАТ. По их словам, они подошли к съёмкам клипа как к полноценной актёрской работе. Александр Малиновский ранее написал слова к песне «Я не могу молчать» Сергея Лазарева. Перед релизом трека Гагарина и Лазарев интриговали фанатов совместными видео, где стоят вплотную друг к другу.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина — «Хэппи Энд»: клип

Официальный клип вышел 5 июня. Его режиссёром выступил Константин Черепков. В итоге получился мини-фильм, в котором Полина Гагарина и Сергей Лазарев сыграли супружескую пару, переживающую кризис. На протяжении всего ролика они ругаются, громят дом и даже иногда дерутся. При этом, по словам артистов, во время съёмок они много смеялись и хорошо проводили время друг с другом.

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