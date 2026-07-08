Звезды фолка будут учить россиян петь и двигаться на сцене

Музыкальный коллектив Zventa Sventana анонсировал запуск собственной школы эстрады и джаза. Образовательное учреждение начнёт свою работу 1 сентября 2026 года на базе центра искусств «Гнесинский».

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Презентация нового проекта состоялась 6 июля в пространстве «Звук Студио». Поступить на обучение смогут как начинающие исполнители, так и профессиональные музыканты. Наставниками для студентов выступят действующие педагоги центра, а также лидеры группы Тина Кузнецова и Юрий Усачёв.

Создатели проекта уточнили, что учебная программа будет состоять из индивидуальных вокальных уроков, хорового и ансамблевого пения, занятий по актёрскому мастерству и другим смежным дисциплинам. В школе также будут обучать плавности движений на сцене, продюсированию и записи музыкального материала.

Для будущих студентов уже запланировали живые встречи и концерты с артистами эстрады и джаза. Ученики также получат возможность выпускать релизы на лейбле «Дом Гнесиных», сообщили в социальных сетях «Института музыкальных инициатив».

Проект Zventa Sventana создали Тина Кузнецова и Юрий Усачёв в 2005 году. До этого Усачёв прославился как один из основателей электропоп-группы «Гости из будущего». Музыканты переосмысляют народные песни, собранные в фольклорных экспедициях, и накладывают их на электронную музыку. Главным достижением коллектива стал выход альбома «Мужа дома нету» в 2019 году, одноименный трек из которого получил широкую популярность. За годы выступлений группа стала постоянным участником крупных российских фестивалей, в том числе «Дикой мяты» и VK Fest.

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