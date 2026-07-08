Россияне назвали любимые песни о любви

Композиции «Тону» исполнителя Hollyflame, «Иордан» певицы Mona и «Намек на нас» артиста Мота возглавили список самых прослушиваемых треков о нежных чувствах. Рейтинг популярных композиций составили ко Дню семьи, любви и верности.

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На четвертой строчке расположился трек «Воин и дракон» в исполнении Mona. Пятую позицию занял Ваня Дмитриенко с песней «Шёлк». Шестое место досталось его совместной работе с Аней Пересильд под названием «Силуэт». В десятку лидеров также вошли «Есенин» от Navai и Mona, «Поезда» и «Привет» Жени Трофимова и коллектива «Комната культуры». Замкнула топ нейросетевая песня «Шёпот, робкое дыхание», в основе которой лежит стихотворение Афанасия Фета. Автором песни выступил ИИ-артист Tatitera.

Аналитики «Кион Музыки» проанализировали прослушивания песен о настоящей любви с начала 2026 года по 30 июня и составили рейтинг наиболее популярных композиций, сообщает ТАСС.

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