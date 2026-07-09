Из матерных хитов в философию о Боге: куда исчез рэпер Игорёк

В нулевые было тяжело найти человека, который не смеялся бы в кулак под песню «Подождём» c игрой слов «подождём твою мать». Её автор — музыкант Игорь Сорокин, широко известный как Игорёк. Выпустив громкий хит, артист столкнулся с приступом звёздной болезни и ушёл из публичного поля, но всё же вернулся к поклонникам просветлённый и повзрослевший. «Рамблер» рассказывает, как Игорёк стал успешным, где он пропадал и чем занимается сегодня.

© Соцсети артиста

Кто такой Игорёк и как он стал известным

Игорь Сорокин, он же Игорёк, родился 13 февраля 1971 года в Казахской ССР. Музыка увлекла его только в осознанном возрасте: во время обучения на третьем курсе новосибирского университета артист начал выступать как диджей и записывать собственные композиции. Когда его трек «Май Лав Наташа» добился локального успеха, Сорокин отказался от амбиций стать адвокатом и переехал в Москву. При этом как сам артист рассказал онлайн-порталу «Волга-Ньюс» в 2011 году, финансово он не был готов покорять столицу.

Я приехал в Москву в 2001 году. У меня в кармане было 10 рублей. На четыре рубля я позвонил родителям сослуживца, чтобы те приютили меня. Ещё на четыре рубля доехал до них на метро. Так с двумя рублями и остался.

© Соцсети артиста

Первое время Сорокин перебивался кое-как и даже подрабатывал грузчиком, чтобы сводить концы с концами. Но потом музыканту улыбнулась удача: его новосибирские друзья переехали в Москву и однажды пустили его в студию на ночь. Игорька не остановила даже тяжёлая болезнь.

С температурой 39 и воспалением легких я записывал песню «Подождём». Я знал, что она войдет в десятку лучших. Но первое место во всех хит-парадах страны стало для меня сюрпризом.

Сорокин уверен, что стал успешным благодаря исключительности своего творчества. Артист отметил, что большинство артистов его эпохи ориентировались в основном на женскую аудиторию, пока он писал музыку для парней.

Жизнь после хита: звёздная болезнь и отшельничество

Невзирая на ироничный смысл и текст на грани, «Подождём» быстро стала всероссийским хитом. Публика забавляла не только игра слов в припеве, но и комичность ситуации: герой песни идёт в гости к девушке, но она признаётся в абсолютной кулинарной беспомощности и предлагает возлюбленному «подождать её мать». Он соглашается, но в его «подождём твою мать» чувствуется невысказанный протест.

В 2000-м Игорёк выступил с хитом на музыкальной премии «Золотой граммофон» и получил за него свою единственную статуэтку. Как артист рассказывал порталу «Новосибирск онлайн» осенью 2023-го, настоящую волну популярности он ощутил после премьеры клипа на композицию.

В глазок смотришь в дверь, а там 20–30 девчонок каждый вечер. Я думал, «Иванушки» врут про это все. Мусор даже было не вынести, представляете? В начале нравится, первую неделю кайфуешь. А потом даже побегать в парке нельзя.

При этом Сорокин настаивает, что всегда оставался равнодушен к соблазнам шоу-бизнеса, хотя и бывал «на шумных вечеринках с реками алкоголя». А вот скрыться от звёздной болезни Игорёк не сумел. Как артист признался «Стархиту» в 2020 году, в те времена он мог вести себя «просто отвратительно».

Я мог вспылить, на кого-то накричать, но близкие мне люди быстро пришли на помощь. Они меня осаживали и напоминали, кто я такой. Сейчас я им за это благодарен, но тогда мне казалось, что я веду себя абсолютно нормально.

А потом Сорокин понял, что режим «постоянные гастроли, полные стадионы, сколько хочешь девушек и море алкоголя» ему не подходит. После 2007-го он стал затворником, погрузившись в изучение теологии и духовность.

Пять лет я вёл в Москве образ жизни отшельника. Сидел в четырёх стенах, как монах в келье, да еще с кучей денег в кармане. Раз в полгода звонил друзьям, чтобы совсем не сойти с ума. Ну, иногда гулял по Филям в гордом одиночестве.

© Соцсети артиста

Возвращение: чем Игорёк занимается сегодня

Как Игорёк признался порталу «Волга-Ньюс», желание вернуться на сцену пришло вместе со случайной встречей на улице. Во время прогулки Сорокин услышал, как незнакомая девушка напевает песню «Подождём». После этого он устроился диджеем на радио «Пионер FM», а позже ударился в студийную работу. Его наработки так и не вышли в свет. К примеру, в 2011-м он обещал представить жёсткую композицию «Игорёк о женском одиночестве», но она так и не вышла.

Сегодня Игорёк не радует поклонников новой музыкой, но всё равно не забывает делиться новостями о своей жизни. Артист регулярно выступает на сборных концертах с прочими ретролегендами: такими, как группы «На-На», «Отпетые мошенники» и многими другими. На сцену Сорокин выходит в ярких кислотных нарядах, а на афишах появляется в красном спортивном костюме, ставшем его визитной карточкой ещё четверть века назад.

О личной жизни артиста ничего не известно. По словам Игорька, в годы юности он мог встречаться «с четырьмя женщинами одновременно» и быть честным с каждой из них, но теперь понял, что поддерживать столько связей одновременно непросто. Сорокин признавался, что среди его возлюбленных были даже известные модели. Детей у Игорька нет, жены тоже.

Невзирая на солидный возраст в 53 года, Игорёк придерживается имиджа добродушного хулигана и обращается к подписчикам исключительно как «парни и девчонки». Падение популярности артиста не расстраивает, о чём он рассказал «Стархиту»:

Есть такое страшное слово «забвение». Его боятся все артисты, а многих оно настигает. Популярному человеку всегда страшно, что его могут забыть. Кто-то не выдерживает этого, спивается, но мне было легче. Сейчас моя популярность уже не так высока, как 20 лет назад, но люди меня любят.

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