Госдума приняла закон об урегулировании ИИ, который лишит дохода артистов

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях рамочный закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Разработчики получили право обучать нейросети на лицензионном контенте без выплаты вознаграждения авторам и без раскрытия данных. Далее инициатива отправилась на одобрение в Совет Федерации и на подпись президенту.

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Принятые нормы означают, что российские музыканты не получат прибыль от использования своих произведений техногигантами. Авторы лишились возможности отказаться от предоставления треков для обучения алгоритмов, но смогут защитить их «специальными техническими средствами», суть которых пока не раскрывалась.

Положения документа установили требования по локализации обработки информации на территории страны, но оставили творцов без финансовой защиты. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Госдумы.

Российские артисты и музыкальные лейблы призывали доработать проект ещё до первого чтения и публиковали посты с хештегом #ПлатИИтеавторам. Сооснователь лейбла Black Star Пашу пожаловался, что креативная индустрия окажется под ударом из-за бесплатного доступа к контенту. Артист Bahh Tee, представляющий лейбл Lotus Music, добавил, что такие правила поставили отечественных музыкантов в проигрышное положение по сравнению с зарубежными коллегами. Участники кампании требовали прописать механизм обязательного лицензирования и призывали защитить их авторские права, но остались не услышаны.

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