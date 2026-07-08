Куртукова высказалась о романе с Shaman

Певица Татьяна Куртукова отказалась от идеи пиар-романа с Shaman и совместного трека с ним. В шоу «Что о тебе думают?» она объяснила, почему коллаборация с Ярославом Дроновым невозможна.

© Соцсети Татьяны Куртуковой

Тему возможных чувств на публику подняла журналистка Ксения Собчак. Ведущая также предположила, что Куртукова и Дронов неплохо звучали бы в дуэтной композиции. Собчак назвала потенциальный союз двух артистов встречей архетипов — Красной Шапочки и Волка. Куртукова удивилась популярности этого запроса у публики и отвергла его.

Пусть эти две чудо-машины едут параллельно. Я понимаю, что это было бы увлекательно, но нет.

Куртукова подчеркнула, что фиктивный роман ради популярности располагается для неё «за пределами допустимого».

Татьяна Куртукова — российская певица, широко известная по хиту «Матушка Земля». Песня принесла ей народную популярность и стала одним из самых узнаваемых треков последних лет. Артистка выступает в жанре, сочетающем народные мотивы и современную эстраду.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max — будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Татьяна Куртукова попала под чары таинственного Алёшеньки