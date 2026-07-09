Российский битбоксер поразил американцев

Битбоксер Вахтанг выступил на сцене культового шоу талантов America's Got Talent и сорвал овации. Артист исполнил кавер на песню Black Betty группы Ram Jam: спел, прорычал мелодию и подыграл себе битбоксом. Судья Мел Би, известная участием в гёрлзбэнде Spice Girls, пришла в восторг от номера.

© Соцсети Вахтанга

Вы настоящая вечеринка из одного человека, мне это безумно понравилось.

Актриса и фотомодель София Вергара, также входящая в состав жюри, отметила, что в проект и раньше приходили битбоксеры, но они никогда не выступали настолько хорошо. Продюсер Саймон Коуэлл назвал номер очень приятным сюрпризом. Вахтанг получил четыре голоса за и радостно отправился за кулисы. Об успехе российского артиста сообщил телеканал NBC.

Четыре голоса «за» означают, что Вахтанг прошёл прослушивание и продолжит участие в America's Got Talent на следующих этапах сезона. Сроки дальнейших выступлений и дата финала не уточняются; шоу выходит по вторникам на NBC, а на следующий день доступно на Peacock. До конца июля зрителям будут показывать выпуски отборочного этапа, после чего начнутся раунды на вылет.

Битбокс — это техника, при которой исполнитель с помощью голоса, дыхания и артикуляции имитирует ударные, бас и другие ритмические звуки, превращая собственный голос в музыкальный инструмент.

До выступления на AGT уроженец Тбилиси Вахтанг был хорошо знаком российской аудитории. С раннего детства он любил петь и импровизировать, а в девять лет вместе с семьей переехал в Москву, где отец-барабанщик познакомил его с битбоксом. Ещё в 2009 году, уже будучи выпускником Гнесинки, Вахтанг выступил на чемпионате мира по битбоксу и занял второе место. Позже артист записывал совместные треки с группой «ВИА Гра», певцом Витасом и представителями рэп-сцены. Композиция Валерия Меладзе «Свет уходящего солнца», выпущенная совместно с Вахтангом, в 2013 году получила статуэтку «Золотой граммофон».

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