Пикник Афиши х Сбер объявил вторую волну артистов в Санкт-Петербурге

Организаторы Пикника Афиши х Сбер объявили в соцсетях вторую волну артистов, которые выступят на фестивале в Санкт-Петербурге 8 августа. Сцена на Елагином острове примет поп-рэп-исполнителя Олега ЛСП, певицу Ёлку, инди-группу «Бонд с кнопкой» и мистический проект Spokanki.

© Соцсети Ёлки

Среди уже подтвержденных хедлайнеров значатся рэперы Feduk и Slava Marlow с живыми музыкальными коллективами, а также хип-хоп-новички Капсайз, рок-артист Сергей Бобунец, возрождённый инди-дуэт Мальбэк & Сюзанна, певица Минаева, Озёра, продюсер Гера Амен и Джей Ро.

Пикник Афиши х Сбер состоится 8 августа на Елагином острове. Гостей будут ждать сразу пять сцен, огромный фудкорт, торговая зона и десятки развлечений, которые превратят обычный летний день в запоминающееся событие.

Полный список артистов и активностей будет пополняться, за обновлениями организаторы рекомендуют следить на официальном сайте и в социальных сетях «Пикника».

Олег ЛСП (Олег Савченко) — хип-хоп-исполнитель из Беларуси, известный мрачными текстами и альбомами «Tragic City» (2017) и «Свиное рыло» (2020). Ёлка (Елизавета Иванцив) — поп- и R&B-певица, многократная обладательница премий «Золотой граммофон», прославилась хитами «Прованс» (2011) и «Около тебя» (2011). «Бонд с кнопкой» — инди-группа, чьи песни регулярно попадали в топы стримингов и звучали на крупных российских фестивалях. Spokanki — арт-коллектив из восьми сестер, сочетающий музыку и театральные перформансы.

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