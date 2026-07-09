Баста и Полина Гагарина воскресли из пепла

«Феникс» — совместный сингл Басты и Полины Гагариной, который вышел 3 июля 2026 года на лейбле GAZ. Артисты вернулись к дуэту спустя десять лет после первых совместных работ и записали драматичный трек о внутреннем возрождении. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Полины Гагариной

Баста и Полина Гагарина — «Феникс»: текст песни

[Интро: Полина Гагарина]

В самый яркий звездопад ты не знал, что загадать

Либо вечно жить, либо исчезнуть в миг навсегда

Но на месте старых ран два расправленных крыла

Это Феникс

[Куплет 1: Баста]

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот

Где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон

Где воздух густой и тяжёлый, как будто горит сигарета без фильтра

И масса безликих людей — ни тени улыбки, ни имени в титрах

Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда

И ночью дым прячет звёзды, как вор бриллианты

В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона

Надежда первой ушла, оставив нас наедине с леденящей болью

Яркая вспышка вдруг прогонит сон над спальным районом

Над горизонтом домов взорвётся салют, как в день рождения сверхновой

Небесный огонь алым закатом свои крылья расправил

Он верил и ждал — ведь точно что-то должно быть там за гранью

Неудержимо, навстречу к нему, сквозь пепел, обжигающим ветром

Испепеляя сомнения, сквозь тернии, словно комета

В самое сердце, навечно, обещая бессмертие

В мир, лишенный надежды, явился феникс

[Припев: Полина Гагарина]

В самый яркий звездопад ты не знал, что загадать

Либо вечно жить, либо исчезнуть в миг навсегда

Но на месте старых ран два расправленных крыла

Это Феникс

В чёрном небе белый пепел, будто снег

В нём давно потерян след

После стольких лет, после долгих лет, после вечности

Под ногами млечный путь, в этот раз нельзя свернуть

[Куплет 2: Баста]

Мы тоже ищем подвох, если счастье наконец близко

Мы тоже боимся этих желаний, ведь они могут сбыться

Раны пройдут, но напомнят: дорога была тернистой и длиной

Жирные точки в наших беседах полны пустоты, будто чёрные дыры

Но кто-то на небе узор оставляет своими горящими крыльями

В мечту надо верить — мы верили слепо, она была ослепительной

Звёзды, как будто завидуя, падают, ярко сгорая над городом

От пламени Феникса даже луна повернулась на тёмную сторону

Когда город уснет, для них озарится вечная ночь

Под одним зонтом они идут смотреть на млечный метеоритный дождь

Взмах её ресниц, как крыльев, и вновь кипятится кровь

Феникс сгорает дотла, чтобы греть, и неважно, какой ценой

Можно тьму осветить собой, либо этим огнём раскалить до бела

Фениксу ничего не жаль ни себя, ни тепла

Пепел кружит медленный танец — открытый финал

Если гореть, то ярко сиять, если жечь, то жечь дотла

[Предприпев: Полина Гагарина]

В самый яркий звездопад ты не знал, что загадать

Либо вечно жить, либо исчезнуть в миг навсегда

Но на месте старых ран два расправленных крыла

Это Феникс (А-а-а!)

[Припев: Полина Гагарина]

В чёрном небе белый пепел, будто снег

В нём давно потерян след (А-а-а!)

После стольких лет, после долгих лет, после вечности

Под ногами млечный путь, в этот раз нельзя свернуть

Баста и Полина Гагарина — «Феникс»: история создания

«Феникс» вышел как отдельный студийный дуэт Басты и Полины Гагариной 3 июля 2026 года. Для звёзд это уже четвёртая совместная работа. До этого они уже записывали песни «Голос», «Целого мира мало» и «Ангел Веры» — все три вышли в 2016 году.

Новая коллаборация появилась спустя десять лет после прежних дуэтов Басты и Гагариной. За это время оба артиста прошли большой путь: Баста закрепился как один из главных российских рэп-артистов и продюсеров, а Гагарина оставалась одной из самых сильных поп-вокалисток страны.

Баста и Полина Гагарина — «Феникс»: интересные факты

Баста и Гагарина много лет знакомы не только по музыке: они вместе выступали в роли наставников шоу «Голос» на Первом канале. Кроме того, лонгплей Гагариной «9», куда вошла композиция «Целого мира мало», в 2016 году выпускало творческое объединение GAZ, основанное Бастой.

В комментарии к премьере, который приводит InterMedia, Баста рассказывал, что сразу написал Гагариной, когда понял, каким должен быть «Феникс». По словам Василия Вакуленко, сильный голос певицы хорошо лёг в трек и помог песне зазвучать ярко и объёмно. Гагарина, в свою очередь, говорила, что после прежних совместных работ у них осталось ощущение недосказанности как у музыкантов.

В треке используются плотные ударные, тяжёлые гитарные акценты и роковая основа. Баста держит куплеты в речитативной манере, а вокал певицы выводит песню к более масштабному припеву. За счёт этого «Феникс» звучит тяжелее и драматичнее, чем прежние дуэты артистов.

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