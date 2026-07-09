Роковой инцидент с клубникой и кома: чем была известна Бонни Тайлер

В возрасте 75 лет после борьбы с тяжёлой болезнью скончалась британская певица Бонни Тайлер, известная по песням Total Eclipse of the Heart и Holding out for a Hero. «Рамблер» вспоминает, благодаря какому инциденту появилась её фирменная хрипотца, как прошло её детство в бедной шахтёрской семье и каким образом ей удавалось сохранять свою красоту.

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Причина смерти Бонни Тайлер

В мае Бонни Тайлер оказалась в одной из больниц Португалии после того, как тяжёлая инфекция вызвала осложнение — перфорацию кишечника. После хирургического вмешательства врачи приняли решение погрузить певицу в искусственную кому, чтобы помочь организму справиться с последствиями болезни.

В июне артистка вышла из комы, но её представители сообщали, что состояние оставалось серьёзным, а процесс восстановления требовал времени. Бонни Тайлер продолжала находиться под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии.

До болезни у певицы был запланирован насыщенный концертный график: летом она должна была выступить на британском фестивале Sunshine и отправиться в европейское турне. Кроме того, на декабрь был намечен концерт в Кардиффе — городе в её родном Уэльсе.

Интересные факты о Бонни Тайлер

Настоящее имя — Гейнор Хопкинс, а псевдоним взят из газеты

Настоящее имя певицы — Гейнор Хопкинс. Когда артистка только начинала карьеру, она решила взять псевдоним Шэрен Девис, чтобы её случайно не спутали с фолк-певицей Мэри Хопкинс. Правда, после того, как на неё обратил внимание крупный лейбл RCA Records, имя вновь пришлось сменить по совету продюсеров. Певица решила не заморачиваться: взяла газету и выписала из него список имён и фамилий. Так и появился псевдоним Бонни Тайлер, под которым она и стала всемирно известной звездой.

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Бонни Тайлер, 1974 год

Выросла в нищете в шахтёрской семье

Гейнор Хопкинс родилась в маленьком городе Скуэне, расположенном в Уэльсе. Её детство прошло в рабочей семье: отец трудился шахтёром, а детей в доме было шестеро. Несмотря на скромный быт, дома звучала хорошая музыка. Маленькая Гейнор слушала Элвиса Пресли, Фрэнка Синатру и The Beatles.

В 16 лет Гейнор ушла из школы и устроилась на работу в продуктовый магазин. Параллельно она несколько раз в неделю давала шоу в ночных клубах. Дошло до того, что ей пришлось уйти из лавки, потому что выступлений стало слишком много, как рассказала она в 2013 году The Guardian.

В те времена попасть в музыкальный бизнес было проще, потому что клубов и танцевальных залов было гораздо больше. Тогда ещё не было такого количества диджеев — везде играли живые группы. Так я пела в клубах семь лет. В основном я исполняла хиты других артистов.

Хрипотца появилась из-за клубники

В 1977 году, вскоре после выхода дебютного альбома The World Starts Tonight, врачи обнаружили у Бонни Тайлер узелки на голосовых связках. Их пришлось удалить хирургическим путём. После операции певице строго запретили разговаривать и петь в течение шести недель, чтобы связки успели полностью восстановиться.

В своей автобиографии Straight from the Heart (2023) Бонни вспомнила, что однажды случайно нарушила этот запрет. По дороге в больницу к брату она поняла, что забыла дома клубнику, которую собиралась ему привезти.

Я так расстроилась из-за того, что придётся возвращаться домой, что невольно вскрикнула: «О нет!»

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Позже на осмотре врач предупредил её, что этот крик мог нанести голосу необратимый вред. К счастью, этого не произошло. Когда связки окончательно зажили, Бонни и её продюсер Дэвид Маккей заметили, что её голос изменился: он стал более хриплым и шероховатым. Именно эта особенность со временем превратилась в главную отличительную черту её вокала.

Бонни Тайлер участвовала в «Евровидении», когда ей было уже за 60

На конкурсе «Евровидение» Бонни Тайлер появилась спустя несколько десятилетий после своего мирового прорыва с хитом Total Eclipse of the Heart. В 2013 году певица вновь привлекла внимание международной аудитории, представив Великобританию в финале конкурса в шведском Мальмё с композицией Believe in Me.

В тот же период вышел её студийный альбом Rocks and Honey, поэтому участие в «Евровидении» стало для артистки возможностью напомнить о себе новой аудитории и привлечь внимание к свежему материалу. Несмотря на то что Бонни заняла 19-е место, её выступление стало одним из самых заметных моментов конкурса.

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Бонни Тайлер открыто признавалась в любви к косметологии

Бонни Тайлер никогда не скрывала, что с возрастом стала обращаться к помощи современной косметологии. В интервью The Guardian в 2013 году, когда певице был 61 год, она с присущим ей юмором рассказала о своих процедурах. На вопрос о том, переживает ли она из-за возраста, Бонни ответила: «Спасибо Богу за ботокс».

Певица призналась, что делала инъекции в область лба и вокруг глаз примерно дважды в год, а также однажды использовала небольшое количество филлера для губ.

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