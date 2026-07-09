В США объявили номинантов на «Эмми»

Организаторы премии «Эмми» огласили списки номинантов. В число претендентов на награды вошли Тейлор Свифт, Леди Гага и Бэд Банни.

© Соцсети Леди Гаги

Выступление Бэд Банни на Супербоуле получило девять номинаций, что сделало его самым номинированным шоу в перерыве Супербоула за всю историю «Эмми». Тейлор Свифт удостоилась номинации за документальный фильм The Eras Tour: The Final Show, посвящённый её последнему выступлению в рамках гастрольного тура The Eras Tour.

Леди Гага получила номинацию за песню The Dead Dance из второго сезона сериала «Уэнздей». Артистка написала трек вместе с Эндрю Уоттом и Генри Расселлом Уолтером. Композиция прозвучала в седьмом эпизоде. Сама исполнительница появилась в шоу в эпизодической роли преподавательницы Розалин Ротвуд, но из-за малого экранного времени не смогла претендовать на актёрскую награду.

Голосование членов Американской телевизионной академии завершится 26 августа. Победителей назовут 14 сентября, сообщает Variety.

«Эмми» — одна из главных американских телевизионных премий. Награда отмечает достижения в телеиндустрии и считается важным профессиональным признанием для авторов, артистов и команд, работающих над телевизионными проектами. Входит в четвёрку главных премий США наравне с «Грэмми» (музыка), «Тони» (театр) и «Оскаром» (кино).

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Академия звукозаписи добавила 5 новых номинаций «Грэмми»