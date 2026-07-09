Джастин Бибер выступит на закрытии ЧМ по футболу

Международная ассоциация футбола объявила имя ещё одного участника первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира. Джастин Бибер присоединился к Мадонне, Шакире и группе BTS в качестве сохедлайнера. Выступление пройдёт 19 июля на стадионе Metlife в Ист-Ратерфорде.

© Соцсети Джастина Бибера

Шоу станет первым крупным концертом канадского артиста после апрельского фестиваля Coachella, напоминает Billboard.

Масштабное музыкальное шоу в стиле Супербоула пройдёт впервые в истории чемпионата. Мероприятие поддержит фонд Global Citizen Education Fund, который помогает расширять доступ детей по всему миру к качественному образованию и футболу. Куратором программы и подбором исполнителей для шоу занимался лидер Coldplay Крис Мартин.

В своём заявлении для прессы Джастин Бибер отметил, что турнир объединяет людей уникальным образом, и выразил благодарность за возможность поучаствовать в событии, которое делает образование доступнее для детей во всём мире.

Джастин Бибер прославился в 2010 году и стал одним из первых музыкантов, получивших известность благодаря интернету. В ту пору артисту было всего 15 лет. С 2019-го по 2025 Бибер пребывал в длительном хиатусе, связанном с его психическим здоровьем и необходимостью излечиться от нескольких серьёзных болезней. В 2025-м артист выпустил альбомы Swag и Swag II, добившиеся заметного коммерческого успеха.

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