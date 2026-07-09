Группа «Звери» ошарашила поклонников

Музыкальный коллектив «Звери» принял решение взять творческий отпуск после завершения текущего гастрольного тура. Последним крупным шоу перед перерывом станет концерт в столичных «Лужниках», который состоится 15 августа. Пауза в концертной деятельности продлится до 2027 года.

© Соцсети Ромы Зверя

Лидер группы Роман Билык пообещал зрителям в соцсетях спеть на прощание любимые песни и выразить самое важное музыкой, а не словами. Музыкант также поблагодарил всех поклонников, кто оставался рядом долгие годы.

Поклонники команды тут же всполошились, но организатор предстоящего выступления Ксения Шаповалова в беседе с ТАСС опровергла слухи о полном прекращении деятельности. Она пояснила, что творческий отпуск не означает окончательного ухода со сцены, и призвала не искажать факты.

Группа «Звери» появилась в 2001 году и быстро завоевала популярность. За время своего существования коллектив записал семь студийных и пять мини-альбомов. Музыканты прославились благодаря хитам «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй» и «Для тебя». Их последний альбом «Фолк» вышел в 2023 году и стал для коллектива творческим экспериментом: песни релиза были записаны преимущественно в акустическом, непривычном для «Зверей» звучании.

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