«Фестик» впервые пройдёт в трёхдневном формате с Дельфином, Mirele и другими

Фестиваль «Фестик» пройдёт с 21 по 23 августа в ДК «Альфа Кристалл». В этом году «Диско Клуб» впервые проведёт событие в трёхдневном формате.

© Соцсети Дельфина

В первый день «Фестика» выступят рэперы Voskresenskii, Villian и The Pak, электронная группа «ЛАУД», а также музыкальный проект Daily Slime.

Программа 22 августа будет самой насыщенной. В субботу на сцену выйдут музыкант Дельфин, электронный артист и продюсер Biicla, DJ Stonik1917, артисты Солова, Евтела, Police in Paris, Errortica и Kovyazin D, а также группы и проекты «Прыгай Киска», «Стерео Ширина» и «Казускома».

В заключительный день фестиваля перед гостями выступят певица Mirèle, группы и музыкальные проекты «Инфекция» и «Масла», электронные артисты G-Pol & Jeam Biscuit, Xrustalic, Dominique Mara, Mashkov и Tapenight.

Организаторы также обещают секретных гостей. Их имена пока не раскрываются, однако концепция «Фестика» строится вокруг неожиданных появлений артистов, чьи песни хорошо знакомы широкой аудитории.

«Фестик» проходит с 2022 года. Это музыкальный фестиваль «Диско Клуба», в программе которого объединяются выступления артистов разных жанров, диджей-сеты и специальные гости.

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