Ваня Дмитриенко нашёл себе новую недоступную девушку

Ваня Дмитриенко попал в скандал с плагиатом, но зато нашёл себе недоступную девушку, а Icegergert решил сменить жёсткий речитатив на евродэнс. «Рамблер» рассказывает о самых интересных релизах отечественной музыки за прошедшую неделю.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Синглы

Ваня Дмитриенко — «Недоступна»

Жанр: поп-рок.

В преддверии концерта в «Лужниках», который пройдёт 2 августа, Ваня Дмитриенко выпустил новый сингл «Недоступна», выполненный в духе его треков «Шёлк», «Настоящая», «Вишнёвый». В нём та же структура: нежные куплеты и надрывные припевы. Даже тема примерно та же — Дмитриенко вновь говорит о страсти и глубоких, но сложных отношениях. Кажется, пока артист не стремится выйти за рамки успешной формулы.

До релиза трек уже успел попасть в скандал. Белорусский певец Hollyflame опубликовал видео, в котором обвинил Дмитриенко в плагиате его трека «Нежность». Хотя песни действительно похожи, ролик пропал из соцсетей Hollyflame — вероятно, конфликт был улажен. Смутило фанатов и то, что в рекламных роликах снялась не Аня Пересильд, а блогерша Лунаком.

Icegergert — «Евродэнс.ru»

© Страница Icegergert в VK

Жанр: хип-хоп.

Дерзкий рэпер Icegergert решил сменить своё амплуа. «Евродэнс.ru» — танцевальный сингл без мата и агрессии. Единственное, что осталось в нём от привычного хип-хопа, — это хвастовство. Возможно, успех песни «Банк» с поп-певицей Zivert натолкнул Icegergert к смене курса, ведь, как оказалась, его музыку любят не только парни, но и их девушки и мамы. Правда, у Icegergert не хватает времени полностью показать себя в новом стиле — трек длится меньше двух минут.

Mirèle — «Мне противно это лето»

© Страница Mirèle в VK

Жанр: инди.

В свой день рождения Ева Гурари, больше известная как Mirèle, представила новую и не самую оптимистичную песню «Мне противно это лето». «Если быть совсем честной, это лето у меня выходит действительно тяжёлым, липким, иногда противным, но я стараюсь быть оптимистом и отгонять колючие мысли подальше», — написала артистка в соцсетях. Mirèle добавила, что хочет вернуться к своим истокам, поэтому над созданием финального звука она работала сама, без помощи других саунд-продюсеров. Скорее всего, поэтому он получился таким тревожным, что отлично подходит и песне, и самой Mirèle. В поддержку песни исполнительница также выпустила клип, который ещё ярче передаёт эту гнетущую атмосферу.

Андрей Катиков, OG Budа — «Бабки»

© Соцсети Андрея Катикова

Жанр: поп, хип-хоп.

Хотя название песни звучит весьма агрессивно, на самом деле «Бабки» — это нежнейший трек о том, что деньги не имеют никакого значения, если с вами есть любимый человек. Андрей Катиков отвечал за запоминающиеся припевы и поп-гармонии, а OG Buda — за речитатив и интересные образы. Например, рэпер говорит, что жизнь чёрно-белая, «как окрас у коровы». Несмотря на то, что артисты работают в разных жанрах и стилях, в этой композиции они отлично совпали друг с другом.

Serebro — «Смотри, но не трогай»

© Страница группы Serebro в VK

Жанр: поп.

Гёрлз-бэнд Serebro выпустил новый трек, который показывает трансформацию коллектива. Хотя в песне есть черты мелодичной поп-музыки, главная её изюминка — это холодная электроника, не лишённая танцевальных мотивов. Для тех, кому ближе более спокойное и расслабленное звучание, группа сразу же выпустила ремикс с более привычной клубной аранжировкой.

«синдром главного героя» — «синдром главного героя»

© Страница группы «синдром главного героя» в VK

Жанр: инди-рок.

Дуэт из Екатеринбурга «синдром главного героя» решился на важный шаг — выпуск одноимённого сингла. Хотя раньше у коллектива в музыке часто проскальзывала печаль и тревога, в новой песне они отвергают негативные мысли и погружаются в созерцание окружающего мира. Лирический герой будто прогуливается по привычным маршрутам, но смотрит на всё под новым углом. Сопровождает это добрый инди-рок с поп-мотивами.

Катя Милтей — «мой рыцарь, я буду ждать»

© Страница Кати Милтей в VK

Жанр: инди-поп.

В коротком треке, идущем меньше двух минут, 20-летняя исполнительница Катя Милтей рассказывает целую сказку. По сюжету принцесса, заточенная в подземелье, отчаянно ждёт принца, который её спасёт. Но вскоре ей это надоедает, и она сама выходит на свободу через дырку, которую случайно пробили драконы. Катя Милтей отказалась от привычной структуры, поэтому в песне нет повторяющихся припевов. Из-за этого кажется, что повествование всегда идёт вперёд, а инструментал постепенно становится всё насыщеннее.

Альбомы

Тёмный принц — Militantum

© Соцсети Тёмного принца

Жанр: хип-хоп, альтернатива.

Хип-хоп-артист Тёмный принц, который стал открытием прошлого года, представил свой второй альбом Militantum. В него вошло 17 коротких треков, а среди приглашённых артистов можно увидеть Saluki, 9mice и Villian.

Это концептуальная работа, в которой нет привычного для русского рэпа хвастанья своими женщинами и деньгами. Действие происходит в выдуманном постапокалиптическом городе, где власть в руках машин. При этом тут нет линейного повествования: все композиции скорее погружают в эту зловещую атмосферу, а не рассказывают историю героя.

Основная особенность пластинки — это звучание. Чтобы создать тревожную и мрачную атмосферу, Тёмный принц использовал жёсткую электронику и гитарную альтернативу. Даже строчки он почти не читает как рэп, а пропевает. Одним из самых интересных треков на пластинке можно назвать «Утекай» — своеобразную интерпретацию хита «Мумий Тролль». Хит рок-группы цитируется и текстово, и музыкально, но песню нельзя назвать кавером. В ней, в отличие от оригинала, лирический герой не убегает от маньяка, а сам становится им.

Militantum — это смелая работа от Тёмного принца с заявкой на один из лучших русскоязычных хип-хоп-альбомов года. При этом в релизе иногда создаётся впечатление перегруженности и нехватки времени, из-за которых не происходит кульминации.

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