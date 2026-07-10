Хит в исполнении четырёхлетней девочки разрывает чарты

«Почему?» — сингл Киры Бурундук, который вышел 28 мая 2026 года на лейбле Bambara. Детская песня построена вокруг простого вопроса, знакомого каждому родителю: почему всё вокруг устроено именно так? Трек быстро разошёлся по коротким видео, а строчки про диван, зиму, жирафа и банан стали легко узнаваемым припевом. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

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Кира Бурундук — «Почему?»: текст песни

[Куплет 1]

Почему мне так всё интересно?

Почему, отвечай же честно

Почему в голове вопросы?

Почему пролетают осы?

Почему диван такой?

Почему зима зимой?

Почему жираф большой?

Ой, ой, ой, ой

Почему банан кривой?

Почему сухой-сухой?

Почему комарик злой?

Ой, ой, ой, ой

Почему...

Почему-ка мой злой?

[Припев]

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

[Куплет 2]

Почему на голове косички?

Почему у меня нет сестрички?

Почему едет электричка?

Почему холодная водичка?

Почему диван такой?

Почему зима зимой?

Почему жираф большой?

Ой, ой, ой, ой!

Почему банан кривой?

Почему сухой-сухой?

Почему комарик злой?

Ой, ой, ой, ой

[Припев]

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Кира Бурундук — «Почему?»: история создания

«Почему?» вышла как отдельный сингл Киры Бурундук 28 мая 2026 года. Артистке четыре года, поэтому вокруг песни сразу появился дополнительный интерес: детский хит исполняет совсем маленькая певица, не подросток и не взрослый музыкант, работающий с детским образом. Создателями песни выступили родители четырёхлетней певицы: педагог и блогер Маргарита Минеева, известная как Lila Rita, и музыкант Сергей Штепс. Творческая семья проживает в подмосковном городе Видное, где держит собственную киношколу Fenix Cinema.

В треке используются лёгкий танцевальный бит, простая поп-мелодия, детский вокал и повторяющийся припев. Аранжировка держит быстрый темп, почти сразу выводит слушателя к главному вопросу и не перегружает песню лишними деталями. За счёт этого «Почему?» легко запоминается уже после первого прослушивания.

Кира Бурундук — «Почему?»: интересные факты

Текст построен как поток детского любопытства. Героиня задаёт один вопрос за другим: почему зима зимой, почему жираф большой, почему банан кривой, почему сухарь сухой. В песне нет сложного сюжета, зато есть узнаваемая интонация ребёнка, который хочет получить ответ сразу на всё. Именно эта простота и делает трек удобным для семейных видео, мемов и коротких роликов.

Главный крючок песни — слово «почему», которое повторяется почти как считалка. В детской речи такой период часто называют возрастом почемучек: ребёнок активно спрашивает обо всём, что видит вокруг. Песня Киры Бурундук превращает эту привычную семейную ситуацию в поп-припев.

Кира Бурундук — «Почему?»: клип

Вскоре после премьеры композиции в сети появился клип по её мотивам. В ролике артистка читает книгу вверх ногами, общается с танцующим роботом и проводит время со сверстниками.

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