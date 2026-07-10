Хит в исполнении четырёхлетней девочки разрывает чарты

Кира Бурундук — «Почему?»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Почему?» — сингл Киры Бурундук, который вышел 28 мая 2026 года на лейбле Bambara. Детская песня построена вокруг простого вопроса, знакомого каждому родителю: почему всё вокруг устроено именно так? Трек быстро разошёлся по коротким видео, а строчки про диван, зиму, жирафа и банан стали легко узнаваемым припевом. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.
Кира Бурундук — «Почему?»: текст песни
[Куплет 1]
Почему мне так всё интересно?
Почему, отвечай же честно
Почему в голове вопросы?
Почему пролетают осы?
Почему диван такой?
Почему зима зимой?
Почему жираф большой?
Ой, ой, ой, ой
Почему банан кривой?
Почему сухой-сухой?
Почему комарик злой?
Ой, ой, ой, ой
Почему...
Почему-ка мой злой?
[Припев]
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
[Куплет 2]
Почему на голове косички?
Почему у меня нет сестрички?
Почему едет электричка?
Почему холодная водичка?
Почему диван такой?
Почему зима зимой?
Почему жираф большой?
Ой, ой, ой, ой!
Почему банан кривой?
Почему сухой-сухой?
Почему комарик злой?
Ой, ой, ой, ой
[Припев]
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Кира Бурундук — «Почему?»: история создания
«Почему?» вышла как отдельный сингл Киры Бурундук 28 мая 2026 года. Артистке четыре года, поэтому вокруг песни сразу появился дополнительный интерес: детский хит исполняет совсем маленькая певица, не подросток и не взрослый музыкант, работающий с детским образом. Создателями песни выступили родители четырёхлетней певицы: педагог и блогер Маргарита Минеева, известная как Lila Rita, и музыкант Сергей Штепс. Творческая семья проживает в подмосковном городе Видное, где держит собственную киношколу Fenix Cinema.
В треке используются лёгкий танцевальный бит, простая поп-мелодия, детский вокал и повторяющийся припев. Аранжировка держит быстрый темп, почти сразу выводит слушателя к главному вопросу и не перегружает песню лишними деталями. За счёт этого «Почему?» легко запоминается уже после первого прослушивания.
Кира Бурундук — «Почему?»: интересные факты
Текст построен как поток детского любопытства. Героиня задаёт один вопрос за другим: почему зима зимой, почему жираф большой, почему банан кривой, почему сухарь сухой. В песне нет сложного сюжета, зато есть узнаваемая интонация ребёнка, который хочет получить ответ сразу на всё. Именно эта простота и делает трек удобным для семейных видео, мемов и коротких роликов.
Главный крючок песни — слово «почему», которое повторяется почти как считалка. В детской речи такой период часто называют возрастом почемучек: ребёнок активно спрашивает обо всём, что видит вокруг. Песня Киры Бурундук превращает эту привычную семейную ситуацию в поп-припев.
Кира Бурундук — «Почему?»: клип
Вскоре после премьеры композиции в сети появился клип по её мотивам. В ролике артистка читает книгу вверх ногами, общается с танцующим роботом и проводит время со сверстниками.
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