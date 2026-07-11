The Rolling Stones укололи Маска и Трампа

The Rolling Stones выпустили бодрый юбилейный альбом, попутно уколов Дональда Трампа и Илона Маска, а Джек Уайт вернулся к корням и записал лонгплей в стиле гаражного рока. Британка Сьюки Уотерхаус восторгается прелестями замужества и материнства, а актёр Финн Вулфхард отказывается от мрака своих ролей ради светлого ленивого инди-рока. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки, вышедших на минувшей неделе.

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The Rolling Stones — Foreign Tongues

Жанр: винтажный заряженный рок.

Для кого: для вечно молодых поклонников классики.

Культовая английская рок-группа The Rolling Stones представила 25-й студийный альбом. В его записи участвовала целая плеяда ярких рок-артистов старшего поколения: в отдельных композициях можно услышать вклад Роберта Смита из The Cure, сэра Пола Маккартни и ударника Red Hot Chili Peppers Чеда Смита. Правда, коллектив решил не указывать их имена в треклисте, поэтому понять, где чья гостевая партия, непросто.

В остальном The Rolling Stones звучат привычно для самих себя: дерзко, энергично и с отрицанием старения как концепции. Их лирика как и прежде отражает жажду жизни, свободы и ярких эмоций, но группа не избегает и социальных комментариев. К примеру, в Mr. Charm они зовут Илона Маска «безумным магнатом», сошедшим с ума из-за денег, и используют в Ringing Hollow символ «приунывшей статуи Свободы» для неочевидного укола в сторону президента США Дональда Трампа.

Jack White — Frozen Charlotte

© Соцсети Jack White

Жанр: энергичный гаражный рок.

Для кого: для поклонников яркой гитарной музыки.

Американский рок-музыкант Джек Уайт, широко известный как один из основателей дуэта The White Stripes, представил седьмой сольный альбом. На обложку и в заглавие артист поместил куклу, созданную из единого куска фарфора – её Уайт сделал своими руками. Впрочем, уловить связь между визуальной концепцией и содержанием альбома непросто, ведь музыкант обращается к форме классического рока – сырого и неогранённого. Подобный подход позволил Уайту вернуться к истокам и записать яркий альбом, построенный на живой гитарной энергетике и трогательных шероховатостях, превративших гитарный рок в отдельное явление на рок-сцене нулевых.

Suki Waterhouse — Loveland

© Соцсети Suki Waterhouse

Жанр: эйфорический дрим-поп.

Для кого: для всех, кто влюбляется до истерики.

Британская модель, актриса и певица Сьюки Уотерхаус представила третий студийный альбом, в котором решила окончательно отточить уникальную формулу звучания. Артистка начинала музыкальную карьеру с дымчатых баллад для поклонников Ланы Дель Рей, но уже ко второму альбому потянулась к более атмосферному мерцающему дрим-попу. В Loveland Уотерхаус наконец погружается в полноценную любовную эйфорию, спровоцированную счастливым браком и рождением дочери.

Чётко выдержанная тематика помогает пластинке сохранить целостность и стилистическое единство, но отнюдь не лишает её разнообразия. Богатый инструментал включает в себя меланхоличные партии акустических гитар, бодрый инди-рок и полную палитру дрим-поп-синтезаторов, поэтому Loveland звучит свежо, остро и интересно.

Finn Wolfhard — Fire From The Hip

© Соцсети Finn Wolfhard

Жанр: ленивый инди-рок с винтажным флёром.

Для кого: для расслабленных.

Молодой американский актёр Финн Вулфхард, известный по ролям в сериале «Очень странные дела» и фильмах серии «Оно», выпустил второй сольный альбом. Артист признавался, что ориентировался на ранние работы The Rolling Stones, но добавил в них современного инди-флёра. В новой пластинке Вулфхард придерживается очень нишевого ретрозвучания: неподготовленного слушателя может отпугнуть его ленивый вокал, расстроенные инструменты и общее ощущение, что ни солист, ни сопровождающие его музыканты толком не стараются. Тем не менее подобная стилистика придаёт песням лёгкости и тепла, сопоставимых с жарким днём на природе – когда солнце расслабляет, а окружение окончательно приглушает все мирские тревоги.

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