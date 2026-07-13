Оду Шамана России заподозрили в плагиате у Запада: причем тут Джеймс Бонд

В конце мая 2026 года российский музыкант Ярослав Дронов, он же Shaman, представил публике новую песню «Россия-мама». Премьеру сопровождала активная пиар-кампания, в которой артист дразнил фанатов секретной папкой, направленной против «врагов России». Но после релиза композиции интерес пользователей Сети сместился с политического содержания на возможный плагиат, совершённый Дроновым. «Рамблер» рассказывает, с чем связаны подозрения, и размышляет, было ли заимствование умышленным.

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С чего всё началось: с чем сравнивают хит Шамана

Вскоре после премьеры пользователи сети сравнили композицию «Россия-мама» с хитом Адель Skyfall. Британская соул-дива записала эту песню в качестве саундтрека для фильма «007: Скайфолл» о Джеймсе Бонде. Композиция вышла в 2012 году и собрала приличный ворох наград: в частности, «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми» в категории «Лучшая оригинальная песня». Ни один «бондовский» саундтрек не сумел добиться такого же результата.

Был ли плагиат: версия «Рамблера»

Припевы композиции действительно схожи: на первых строчках вокал обоих артистов резко устремляется вверх. Правда, во второй строчке Адель меняет мелодию на одну ноту, а Дронов поёт без изменений. Аранжировки двух припевов тоже опираются на одинаковый набор инструментов: размашистые струнные, грозные рок-гитары и ударные, задающие ритм.

© Соцсети Адель

Тем не менее в остальном структуры композиций нельзя уподоблять друг другу. Skyfall — это вкрадчивая баллада, весь масштаб которой разворачивается постепенно. В песне Адель небо не рушится сразу: лирические герои наоборот живут в ожидании катастрофы и тревожатся, хотя и знают, что вместе обязательно со всем справятся.

Дронов наоборот с первых нот обрушивает на слушателя пушечную мощь своего посыла: его песня с самого начала звучит как огненная рок-ода, способная сокрушить любого врага и недоброжелателя. Иными словами, если плагиат и случился, он коснулся лишь припева, хотя концептуально песни совершенно разные.

О сходстве песен также высказался музыкальный эксперт и продюсер Павел Рудченко. В комментариях порталам «Абзац» и Газета.ru Рудченко отметил сходство припевов, но не решился уверенно говорить о плагиате. Эксперт указал на отличия мелодии и ритма, а также на «более глубокую тему» композиции Шамана.

© Соцсети Шамана

Пиар-кампания с папкой «врагов России» в очередной раз доказала, что Ярослав Дронов относится к своему интернет-имиджу со всей серьёзностью. Именно поэтому осознанный плагиат громкого западного хита стал бы для него непростительным ударом по репутации. В конце концов, осуждать «врагов России» сокрушительно патриотическим рок-хитом — это одно. А вот завуалированно признавать величие и качество зарубежной музыки, используя её мотивы в своём творчестве — уже совсем другое. Поэтому уверенно говорить о плагиате в этом случае не стоит.

Скорее всего, Адель и Shaman просто воспользовались одинаковым набором для пафосного исполнения: надрывным вокалом, драматичной мощью симфонического оркестра и рок-напором, способном стать саундтреком для великой битвы.

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