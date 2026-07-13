Назван самый популярный трек российской эстрады

Хит Юрия Шатунова «Седая ночь» стал лидером среди композиций российской эстрады за апрель — июнь 2026 года. Трек обошёл песни групп «Комиссар» и «Рок-острова».

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Второе и третье места заняли композиции коллектива «Комиссар» — «Ты уйдёшь» и «Королева снежная». В первую пятёрку также вошли «Ничего не говори» от «Рок-островов» и «Чистый лист» группы «НЭНСИ». Исследование провёл сервис «КИОН Музыки», основываясь на прослушиваниях. Его результатами делится ТАСС.

Ниже в рейтинге следуют «Гранитный камушек» в исполнении «Божьей Коровки», «Не бойся» Юрия Шатунова, «А река течёт» группы «Любэ», «Белые розы» «Ласкового мая» и композиция Эда Изместьева «Просто неземная».

Вкусы аудитории различались в зависимости от возраста. Слушатели старше 55 лет чаще отдавали предпочтение песне Шатунова «А лето цвета». У публики 45–54 лет лидировала «Седая ночь», она же оказалась в фаворитах у слушателей 25–34 лет. Молодёжь до 24 лет чаще ставила Лолиту с треком «Шпилька-каблучок».

Юрий Шатунов — советский и российский певец. Широкую известность он получил будучи солистом группы «Ласковый май». В конце 1980-х ему принесли славу песни «Белые розы» и «Седая ночь». Артист ушёл из жизни в 2022 году.

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