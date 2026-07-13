Фанаты Pitbull в накладных лысинах попали в Книгу рекордов Гиннесса

10 июля на концерте BST Hyde Park в лондонском Гайд-парке поклонники рэпера Pitbull установили мировой рекорд. Более 22 тысяч фанатов надели накладные лысины, солнцезащитные очки-авиаторы и кожаные куртки, скопировав образ артиста. Официально подтверждённый результат — 22 141 участник.

© Соцсети Pitbull

Растроганный музыкант поблагодарил публику со сцены Great Oak. Он вспомнил свою семью, иммигрировавшую с Кубы, и рассказал, что смог осуществить мечту. Его слова приводит издание NME.

Быть здесь, представлять всех лысых по всему миру — это бесценно. Нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую.

Pitbull назвал произошедшее благословением и честью. На концерте он исполнил хиты Don't Stop The Party, International Love и I Feel Good. На сцену вышла Kesha — тоже в накладной лысине. Вместе они впервые за 13 лет спели Timber. Специально для британской аудитории рэпер исполнил кавер на Wonderwall группы Oasis.

Идею поставить подобный рекорд годом ранее предложили ведущий BBC Radio 1 Грег Джеймс и тиктокер Джек Реммингтон.

Pitbull — американский рэпер кубинского происхождения, который прославился своими энергичными танцевальными хитами в стиле латино-поп.

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