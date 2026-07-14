Ханна расплавила мечи танцами в сарафане

«Русская красавица» — песня Ханны, опубликованная 6 февраля 2026 года на лейбле Make It Music. Позже трек стал частью одноимённого мини-альбома, выпущенного 26 июня 2026 года. В треке певица представляет образ сильной и опасной красавицы через сарафан, хоровод, свечи, узоры и танцы. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Ханны

Ханна — «Русская красавица»: текст песни

[Интро]

Э, э, э, хэй-эй-эй-эй, е

Русская, русская, э-э-э

О-о-о, о-о-о, у-у

Красота опасная, сильная, страстная

Ну что, поехали?

[Куплет 1]

Косы до пояса, блеск по щеке

Я не с плаката — я в реальной толпе

Вышитый узор по ветру летит

Сердце как в ладони, ритм говорит

[Припев]

Я русская красавица

Глаза горят как ягоды в тумане

Смотри, как мечи плавятся

Когда качаю мир в своём сарафане

Русская красавица

То нежный снег, то пламя на поляне

Запомни это правило

Красивее нас на свете нет

Все в мире знают

[Куплет 2]

Кружево по коже будто ручей

Я и в хороводе, и среди свечей

Танцы на рассвете — мой амулет

Если закружилась — тормозов уже нет

[Припев]

Я русская красавица

Глаза горят как ягоды в тумане

Смотри, как мечи плавятся

Когда качаю мир в своём сарафане

Русская красавица

То нежный снег, то пламя на поляне

Запомни это правило

Красивей нас на свете нет

Все в мире знают

[Пострипев]

Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй

Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй

Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй, хэ-эй, хэй

[Бридж]

Руки выше, по узорам по моим беги

Сердце слышишь? Это наши общие шаги

Я как в сказке, но совсем не для детей

Подпевай мне с каждым кругом всё смелей

[Припев]

Я русская красавица

Глаза горят как ягоды в тумане

Смотри, как мечи плавятся

Когда качаю мир в своём сарафане

Русская красавица

То нежный снег, то пламя на поляне

Запомни это правило

Красивей нас на свете нет

Все в мире знают

Ханна — «Русская красавица»: история создания

«Русская красавица» вышла как отдельный сингл Ханны 6 февраля 2026 года. Песню написала сама артистка: Ханна, она же Анна Курьянова, выступила автором музыки и текста. Продюсером трека стал Павел Курьянов — не только музыкальный продюсер, но и муж певицы. Он много лет связан с её карьерой и лейблом Make It Music, на котором вышла «Русская красавица».

В треке используются ровный танцевальный бит, электронная поп-основа, фолк-оттенки и повторяющийся припев. Аранжировка держит умеренный темп и строится вокруг ритма, под который удобно танцевать. На этом фоне народные образы не превращаются в стилизацию под старинную песню: они звучат в формате современного поп-сингла.

Текст «Русской красавицы» собран из узнаваемых визуальных деталей. В песне появляются косы, вышитый узор, хоровод, свечи, сарафан, снег и огонь. Эти образы складываются в нарядный, почти сказочный портрет героини, которая одновременно кажется мягкой, праздничной и опасной.

Ханна — «Русская красавица»: интересные факты

В июне 2026 года Ханна выпустила мини-альбом «Русская красавица». В него вошли шесть треков: «Тату», «Девочка без фильтров», «Суперхит», «Вчера, сегодня, завтра», «Танцуй» и «Русская красавица».

Образ «русской красавицы» хорошо совпадает с биографией самой Ханны. До музыкальной карьеры она участвовала в конкурсах красоты и побеждала в нескольких из них. Поэтому песня звучит не только как фантазия о сказочной героине, но и как возвращение к важной части публичного образа артистки.

Настоящее имя Ханны — Анна Иванова. После замужества она также известна как Анна Курьянова. Певица родилась в Чебоксарах, занималась музыкой и бальными танцами, а затем стала поп-исполнительницей. Среди её известных песен — «Омар Хайям», «Музыка звучит», «Пули», «Мама, я влюбилась», «Французский поцелуй» и «Трогать запрещено».

Ханна — «Русская красавица»: клип

Клип в поддержку композиции вышел 20 мая 2026 года. Ролик представляет собой большой хореографический номер с участием самой артистки и подтанцовки. Герои клипа появляются в разных локациях: белой студии, помещении с красными стенами и даже на тарелке с Гжельской росписью.

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