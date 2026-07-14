Ханна расплавила мечи танцами в сарафане

Ханна — «Русская красавица»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Русская красавица» — песня Ханны, опубликованная 6 февраля 2026 года на лейбле Make It Music. Позже трек стал частью одноимённого мини-альбома, выпущенного 26 июня 2026 года. В треке певица представляет образ сильной и опасной красавицы через сарафан, хоровод, свечи, узоры и танцы. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.
Ханна — «Русская красавица»: текст песни
[Интро]
Э, э, э, хэй-эй-эй-эй, е
Русская, русская, э-э-э
О-о-о, о-о-о, у-у
Красота опасная, сильная, страстная
Ну что, поехали?
[Куплет 1]
Косы до пояса, блеск по щеке
Я не с плаката — я в реальной толпе
Вышитый узор по ветру летит
Сердце как в ладони, ритм говорит
[Припев]
Я русская красавица
Глаза горят как ягоды в тумане
Смотри, как мечи плавятся
Когда качаю мир в своём сарафане
Русская красавица
То нежный снег, то пламя на поляне
Запомни это правило
Красивее нас на свете нет
Все в мире знают
[Куплет 2]
Кружево по коже будто ручей
Я и в хороводе, и среди свечей
Танцы на рассвете — мой амулет
Если закружилась — тормозов уже нет
[Припев]
Я русская красавица
Глаза горят как ягоды в тумане
Смотри, как мечи плавятся
Когда качаю мир в своём сарафане
Русская красавица
То нежный снег, то пламя на поляне
Запомни это правило
Красивей нас на свете нет
Все в мире знают
[Пострипев]
Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй
Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй
Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй, хэ-эй, хэй
[Бридж]
Руки выше, по узорам по моим беги
Сердце слышишь? Это наши общие шаги
Я как в сказке, но совсем не для детей
Подпевай мне с каждым кругом всё смелей
[Припев]
Я русская красавица
Глаза горят как ягоды в тумане
Смотри, как мечи плавятся
Когда качаю мир в своём сарафане
Русская красавица
То нежный снег, то пламя на поляне
Запомни это правило
Красивей нас на свете нет
Все в мире знают
Ханна — «Русская красавица»: история создания
«Русская красавица» вышла как отдельный сингл Ханны 6 февраля 2026 года. Песню написала сама артистка: Ханна, она же Анна Курьянова, выступила автором музыки и текста. Продюсером трека стал Павел Курьянов — не только музыкальный продюсер, но и муж певицы. Он много лет связан с её карьерой и лейблом Make It Music, на котором вышла «Русская красавица».
В треке используются ровный танцевальный бит, электронная поп-основа, фолк-оттенки и повторяющийся припев. Аранжировка держит умеренный темп и строится вокруг ритма, под который удобно танцевать. На этом фоне народные образы не превращаются в стилизацию под старинную песню: они звучат в формате современного поп-сингла.
Текст «Русской красавицы» собран из узнаваемых визуальных деталей. В песне появляются косы, вышитый узор, хоровод, свечи, сарафан, снег и огонь. Эти образы складываются в нарядный, почти сказочный портрет героини, которая одновременно кажется мягкой, праздничной и опасной.
Ханна — «Русская красавица»: интересные факты
В июне 2026 года Ханна выпустила мини-альбом «Русская красавица». В него вошли шесть треков: «Тату», «Девочка без фильтров», «Суперхит», «Вчера, сегодня, завтра», «Танцуй» и «Русская красавица».
Образ «русской красавицы» хорошо совпадает с биографией самой Ханны. До музыкальной карьеры она участвовала в конкурсах красоты и побеждала в нескольких из них. Поэтому песня звучит не только как фантазия о сказочной героине, но и как возвращение к важной части публичного образа артистки.
Настоящее имя Ханны — Анна Иванова. После замужества она также известна как Анна Курьянова. Певица родилась в Чебоксарах, занималась музыкой и бальными танцами, а затем стала поп-исполнительницей. Среди её известных песен — «Омар Хайям», «Музыка звучит», «Пули», «Мама, я влюбилась», «Французский поцелуй» и «Трогать запрещено».
Ханна — «Русская красавица»: клип
Клип в поддержку композиции вышел 20 мая 2026 года. Ролик представляет собой большой хореографический номер с участием самой артистки и подтанцовки. Герои клипа появляются в разных локациях: белой студии, помещении с красными стенами и даже на тарелке с Гжельской росписью.