Рэпер пояснил, почему не стоит помогать нишевым артистам

«Карта в блоке» — трек исполнителя главный герой, который вышел 4 июня 2026 года. Песня построена вокруг абсурдной бытовой ситуации: герой тратит деньги на нишевых артистов, после чего его банковская карта оказывается заблокирована. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о треке. Cкачать песню в память телефона можно в приложении музыкального сервиса.

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Главный герой — «Карта в блоке»: текст песни

[Интро: Tshawe Baqwa]

Ooh, put your loving hand out, baby

I'm beggin' (Ayo, slash, cook it up-up-up—)

[Припев: главный герой]

Я кинул денег ********* — сейчас карта в блоке

На хате много нишевых артистов — каждый носит чокер (Буэ)

Твой парень ***** ******, при этом носит шокер

Двигай ноги, дура, *****, чё мне скажет этот додик

*****, на карте есть сотня, ***** на Стоник — я в Dolce

*****, если парень под 2.20, дам трёху, как Дончич

*****, дам блок, если строчит, ***** на бит — знаешь почерк

Также *****, если дура просит — *****, чё там хочет

[Куплет: главный герой]

***** мне, чё вы базарите, если вы шёпотом — я заявился к вам с топотом

Дура мне пишет, и что потом? Сорри, не ****** сучек без опыта

Ты просто подопытный, с какими ты биффишься оппами? Я ***, хоть я не опытный

Вам ваши деньги насыпали папы, вы всю свою жизнь ***** не работали

**** ваш ******* рэп, у меня строго направленный трафик

Дропнул, ****** и потом ******** — я с английской знати

Едем на M5-й, друг подругу штурмует на заднем

***** тебе фото, если ты меня даже не знаешь?

[Бридж]

Синдром главного героя — это явление…

[Припев: главный герой]

Я кинул денег ********* — сейчас карта в блоке

На хате много нишевых артистов — каждый носит чокер (Буэ)

Твой парень ***** ******, при этом носит шокер

Двигай ноги, дура, *****, чё мне скажет этот додик

*****, на карте есть сотня, ***** на Стоник — я в Dolce

*****, если парень под 2.20, дам трёху, как Дончич

*****, дам блок, если строчит, ***** на бит — знаешь почерк

Также *****, если дура просит — *****, чё там хочет

[Аутро: главный герой]

*****, на карте есть сотня, ***** на Стоник — я в Dolce

*****, если парень под 2.20, дам трёху, как Дончич

*****, дам блок, если строчит, ***** на бит — знаешь почерк

Также *****, если дура просит — *****, чё там хочет

Главный герой — «Карта в блоке»: история создания

«Карта в блоке» вышла 4 июня 2026 года. Под псевдонимом «Главный герой» скрывается рэп-исполнитель Семён Вещагин. Узнаваемость ему принёс совместный трек с RMW «Братишка Азер», после которого вокруг артиста стала быстрее собираться аудитория поклонников интернет-рэпа.

Над треком работал продюсер youngslashprod. Он известен сотрудничеством с madkid, Pepel Nahudi и другими артистами нишевой хип-хоп-сцены. В «Карте в блоке» его имя звучит уже в начале трека, сразу после сэмпла из Beggin’ — хита норвежского дуэта Madcon. Madcon выпустили свою версию этой песни в 2007 году, добавив к узнаваемому припеву рэп-куплеты и более современную подачу. Но сама Beggin’ появилась намного раньше: в 1967 году её записала американская поп-рок-группа The Four Seasons, также известная как Frankie Valli & The Four Seasons. Узнаваемый вокальный заход из Beggin’ сразу создаёт контраст с текстом Главного героя: международный поп-хит сталкивается с абсурдной историей про заблокированную карту и донаты нишевым артистам.

В треке используются плотный бит, резкая подача и короткие фразы, которые звучат как поток интернет-сленга. Аранжировка держит быстрый темп и не отвлекает от текста: главное здесь — интонация героя, который вбрасывает одну абсурдную реплику за другой.

Название «Карта в блоке» отсылает к первой строчке песни. Герой говорит, что отправил деньги «нишевым артистам», а теперь его банковская карта заблокирована.Бытовая финансовая проблема превращается в комичный рэп-панч про донаты, маленькую сцену и хаотичную интернет-жизнь.

Главный герой — «Карта в блоке»: интересные факты

Фраза «карта в блоке» работает как мемный крючок и звучит как смешное последствие импульсивных трат. В песне это соединяется с образом «нишевых артистов» — музыкантов маленькой сцены, которых слушают не все, зато активно поддерживает своя аудитория.

В тексте есть строка «ты биффишься оппами». «Биф» в рэп-сленге означает конфликт или публичную вражду, а «оппы» — противники, от английского opponents. В этой фразе герой высмеивает человека, который постоянно ссорится с врагами и строит вокруг этого собственную важность.

Рэпер также упоминает словенского баскетболиста Луку Дончича, чемпиона Европы 2017 года в составе сборной Словении и одну из главных звёзд НБА. Дончич известен мощной атакующей игрой, умением брать на себя концовки и дальними бросками.

Строка про «трёху» продолжает ту же баскетбольную тему. В баскетболе так называют трёхочковый бросок — попытку забить мяч из-за дальней дуги. У Дончича одним из фирменных приёмов стал бросок с отходом назад: игрок отступает от защитника, создаёт себе пространство и бросает издали. Поэтому отсылка работает сразу в двух направлениях: как спортивный панч и как образ уверенного броска на дистанции.

В песнях Главного героя часто встречаются игровые названия, громкие фразы и эстетика маленького интернет-комьюнити, где важны свои шутки, внутренний сленг и резкая подача. «Карта в блоке» продолжает эту линию: короткая форма, узнаваемая первая строка и припев, который легко уходит в короткие ролики.

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