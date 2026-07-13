«Давай не ждать»: Краймбрери рассказала о своём страхе

В апреле 2026 года Мари Краймбрери выпустила мотивационный поп-трек о том, что не стоит откладывать перемены на потом. «Рамблер» приводит точный текст песни, рассказывает об истории её создания и клипе. Послушать композицию можно прямо здесь, а скачать — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Мари Краймбрери

Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: текст песни

[Интро]

Ха, ха-а

Ха, ха-а

Ха, ха-а

[Куплет 1]

Что ты видишь свысока?

Я же знаю, ты следишь за мной давно

Да, я миру проиграла в дурака

Но если честно, мне на это всё равно

Честно, всё равно

Убегаю в никуда

Но за каждый шаг тебя благодарю

Даже если он был сделан не туда

Всё равно ты знаешь, сильно как люблю

И постоянно говорю

[Припев]

Давай не ждать

Жить, будто завтра звездопад

Блеском в глазах всех побеждать

Встречать закат, танцуя без слёз

Смеяться всерьёз

Давай не ждать

Жить, чтоб оставить здесь свой след

С блеском в глазах встречать рассвет

И побеждать, чтобы не было поздно, ха, ха

[Куплет 2]

Посидеть в чужой ложе не было интересно

Да, меня любить сложно, но зато со мной честно

Я не наберу позже, если не хочу совсем

Да, меня любить сложно, я не нравлюсь всем

Но светофоры зелёным загораются лишь тем

Кто глупые споры сумел вывести за пределы стен

Всего не успеть, давай будем рисковать

Давай танцевать и петь, давай не переживать

[Припев]

Давай не ждать

Жить, будто завтра звездопад

Блеском в глазах всех побеждать

Встречать закат, танцуя без слёз

Смеяться всерьёз

Давай не ждать

Жить, чтоб оставить здесь свой след

С блеском в глазах встречать рассвет

И побеждать, чтобы не было поздно, ха, ха

[Аутро]

Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла

Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ха, ха

Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: история создания

Сингл вышел 3 апреля 2026 года на лейбле Velvet Music. Мари Краймбрери написала текст самостоятельно, а музыку создала в соавторстве с продюсером Alex Davia.

Смысл трека — призыв не откладывать мечты и начать перемены прямо сейчас, не дожидаясь идеального момента. С песней у Краймбрери связана личная история: она долгое время не решалась вновь начать заниматься танцами. В соцсетях артистка призналась, что ей было очень страшно возвращаться к своему любимому хобби.

Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: интересные факты

Изначально Мари Краймбрери хотела добавить песню «Давай не ждать» в свой альбом, но генеральный директор Velvet Music Алёна Михайлова настояла на выпуске трека в формате сингла. Она посчитала, что эта композиция заслуживала статус самостоятельного высказывания. Мари Краймбрери профессионально занималась танцами, но из-за травмы колена в подростковом возрасте ей пришлось оставить мечты о карьере в этой сфере. После этого она переключилась на музыку.

Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: клип

Премьера клипа состоялась в июне 2026 года. Режиссёром выступил Алексей Куприянов. Центральный образ — пустая комната, которая на большой скорости мчится мимо сцен из жизни разных людей. Мари Краймбрери находится внутри и разрушает стены, которые оказываются бумажными.

Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: ремиксы

Мари Краймбрери выпустила официальный ремикс на песню с участием PHURS и Harddope. В отличие от оригинала, в нём больше клубных мотивов.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Сломала ребро Билану, переехала ради абьюзера: тайны Мари Краймбрери