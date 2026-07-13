«Давай не ждать»: Краймбрери рассказала о своём страхе

Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек
В апреле 2026 года Мари Краймбрери выпустила мотивационный поп-трек о том, что не стоит откладывать перемены на потом. «Рамблер» приводит точный текст песни, рассказывает об истории её создания и клипе. Послушать композицию можно прямо здесь, а скачать — в приложении музыкального сервиса.
Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: текст песни
[Интро]
Ха, ха-а
Ха, ха-а
Ха, ха-а
[Куплет 1]
Что ты видишь свысока?
Я же знаю, ты следишь за мной давно
Да, я миру проиграла в дурака
Но если честно, мне на это всё равно
Честно, всё равно
Убегаю в никуда
Но за каждый шаг тебя благодарю
Даже если он был сделан не туда
Всё равно ты знаешь, сильно как люблю
И постоянно говорю
[Припев]
Давай не ждать
Жить, будто завтра звездопад
Блеском в глазах всех побеждать
Встречать закат, танцуя без слёз
Смеяться всерьёз
Давай не ждать
Жить, чтоб оставить здесь свой след
С блеском в глазах встречать рассвет
И побеждать, чтобы не было поздно, ха, ха
[Куплет 2]
Посидеть в чужой ложе не было интересно
Да, меня любить сложно, но зато со мной честно
Я не наберу позже, если не хочу совсем
Да, меня любить сложно, я не нравлюсь всем
Но светофоры зелёным загораются лишь тем
Кто глупые споры сумел вывести за пределы стен
Всего не успеть, давай будем рисковать
Давай танцевать и петь, давай не переживать
[Припев]
Давай не ждать
Жить, будто завтра звездопад
Блеском в глазах всех побеждать
Встречать закат, танцуя без слёз
Смеяться всерьёз
Давай не ждать
Жить, чтоб оставить здесь свой след
С блеском в глазах встречать рассвет
И побеждать, чтобы не было поздно, ха, ха
[Аутро]
Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ха, ха
Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: история создания
Сингл вышел 3 апреля 2026 года на лейбле Velvet Music. Мари Краймбрери написала текст самостоятельно, а музыку создала в соавторстве с продюсером Alex Davia.
Смысл трека — призыв не откладывать мечты и начать перемены прямо сейчас, не дожидаясь идеального момента. С песней у Краймбрери связана личная история: она долгое время не решалась вновь начать заниматься танцами. В соцсетях артистка призналась, что ей было очень страшно возвращаться к своему любимому хобби.
Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: интересные факты
- Изначально Мари Краймбрери хотела добавить песню «Давай не ждать» в свой альбом, но генеральный директор Velvet Music Алёна Михайлова настояла на выпуске трека в формате сингла. Она посчитала, что эта композиция заслуживала статус самостоятельного высказывания.
- Мари Краймбрери профессионально занималась танцами, но из-за травмы колена в подростковом возрасте ей пришлось оставить мечты о карьере в этой сфере. После этого она переключилась на музыку.
Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: клип
Премьера клипа состоялась в июне 2026 года. Режиссёром выступил Алексей Куприянов. Центральный образ — пустая комната, которая на большой скорости мчится мимо сцен из жизни разных людей. Мари Краймбрери находится внутри и разрушает стены, которые оказываются бумажными.
Мари Краймбрери — «Давай не ждать»: ремиксы
Мари Краймбрери выпустила официальный ремикс на песню с участием PHURS и Harddope. В отличие от оригинала, в нём больше клубных мотивов.
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