От сибирского вундеркинда до наставницы Shaman: как прославилась Пелагея

Пелагея вышла на сцену раньше, чем её сверстники выучили таблицу умножения, а затем превратила народную песню в жанр, который может жить и в клубе, и на федеральном телевидении. «Рамблер» рассказывает, как девочка из Новосибирска стала заслуженной артисткой России, наставником «Голоса» и редким примером исполнительницы, которой кокошник не мешает звучать современно.

© Соцсети Пелагеи

Справка

Полное имя: Пелагея Сергеевна Ханова

Дата рождения: 14 июля 1986 года

Рост: 163 см

Музыкальный жанр: фолк-рок, этно-рок, арт-фолк

Место рождения: Новосибирск

Знак зодиака: Рак

Образование: РАТИ (ГИТИС), эстрадный факультет; окончила в 2005 году с красным дипломом

Дискография:

«Пелагея» — 2003

«Девушкины песни» — 2007

«Тропы» — 2009

«Сибирский драйв» — 2010

© Соцсети Пелагеи

Детство и юность

Сибирское происхождение и ошибка регистрации

Пелагея родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске — городе, который умеет производить на свет учёных, хоккеистов и людей с таким диапазоном голоса, что районный хор начинает нервно перелистывать ноты. Её мать Светлана Ханова в прошлом была джазовой певицей, а позже стала театральным режиссёром, педагогом и главным человеком в профессиональной жизни дочери.

С именем вышла почти советская канцелярская комедия. Мать хотела назвать дочь Пелагеей в честь бабушки, но сотрудник загса проявил самодеятельность и записал новорожденную под именем Полина. Ошибку исправили только при получении паспорта в 14 лет. Поэтому Пелагея — не псевдоним и не фольклорная вывеска для сцены, а настоящее имя, просто государственная машина поняла это не с первого раза.

В интервью Hello в 2024 году Пелагея делилась, что в детстве «в семье было принято петь песни»: мама в прошлом была профессиональной певицей, пели бабушка и дедушка. Для будущей артистки это было почти мистическим процессом: родные, по её словам, будто «переключаются на какой-то другой невидимый канал» и так общаются с миром.

© pelagea.ru

Пела я всё, что слышала, а слушала я в тот момент только то, что разрешала мама. Таким образом она меня уберегла от музыкального шлака. Что на самом деле очень важно, потому что возник и утвердился музыкальный вкус, и дальше он не давал мне сбиться с пути.

Певица не раз рассказывала, что считает семью своей главной опорой. Пелагея росла без отца, зато в большой любви матери, бабушки и дедушки. А их доме народные песни пели так естественно, будто это обычная часть быта. Для будущей фолк-звезды такая среда стала почти готовым маршрутом к сцене.

Первые выступления

На сцену Пелагея вышла примерно в четыре года. Как артистка вспоминала в интервью изданию «Окей» в 2013-м, однажды мать позвали спеть на радио, а маленькая Пелагея спросила: «А можно я?» В шесть лет она уже пела на Новосибирском радио, а в восемь без экзаменов поступила в спецшколу при Новосибирской консерватории. До неё там четверть века готовили юных инструменталистов, поэтому первая ученица-вокалистка выглядела как нештатная ситуация, к которой, впрочем, быстро привыкли.

Тогда же Пелагея стала стипендиатом фонда «Юные дарования Сибири» и участницей программы «Новые имена Планеты». Формулировки звучат торжественно, но за ними стоял вполне бытовой режим: занятия, записи, поездки, выступления и мать, которая, по словам певицы, не пускала её музыкальный вкус на самотёк.

Карьера

«Утренняя звезда», Красная площадь и похвала президента

В 1996 году десятилетняя Пелагея победила в специальном выпуске «Утренней звезды» и была признана «Лучшим исполнителем народной песни в России». Сам проект известен как телевизионный конкурс юных талантов и в 1990-е работал почти как детский отдел кадров для будущей эстрады. Через него в разное время прошли Юлия Началова, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Алсу, Ани Лорак, Зара и другие артисты.

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В 1997 году Пелагея выступила на Красной площади в шоу к 850-летию Москвы, поставленном Андреем Кончаловским. Тогда же она подписала контракт с FeeLee — независимым лейблом, который работал скорее с рок- и альтернативной сценой, чем с эстрадным конвейером. Для ребёнка с народным репертуаром это был странный, но очень точный адрес.

В 1998 году одиннадцатилетняя певица выступила в Екатеринбурге на встрече глав России, Германии и Франции. После концерта президент Франции Жак Ширак назвал Пелагею «русской Эдит Пиаф» — комплимент для школьницы получился такого масштаба, что его хватило бы и на взрослую артистку с тремя юбилейными турами за плечами.

© Соцсети Пелагеи

В конце 1990-х география концертов юной Пелагеи стала почти взрослой. Например, певица приняла участие в трибьюте «Депеша для Depeche Mode». В треклист попали композиции британской электронной группы Depeche Mode, исполненные российскими артистами. Пелагея записала собственную версию их композиции Home, попав в треклист вместе с такими мастодонтами русского рока, как «Аквариум», «Браво», «АукцЫон», «Мумий Тролль». Новая версия пришлась авторам по душе: впоследствии они назвали версию Пелагеи «лучшей на сборнике».

А в 1999-м талант Пелагеи привёл её во Францию. По приглашению Мстислава Ростроповича артистка попала на фестиваль в Эвиане, где в афише соседствовала с музыкантами масштаба американского блюзового гитариста Би Би Кинга и индийского ситариста Рави Шанкара. В таких обстоятельствах юному дарованию полагалось бы смущённо стоять в углу. Пелагея же решила, что угол — это для аппаратуры.

Учёба: школьная программа на скорости гастрольного автобуса

После переезда в Москву в 1996-м Пелагея училась в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных и в школе №1113 с углублённым изучением музыки и хореографии. Сначала будущая артистка сдала за год школьную программу, чтобы попасть не в шестой, а сразу в седьмой класс. Позже, уже в десятом классе, она услышала о наборе на экспериментальный курс эстрадного отделения ГИТИСа, экстерном закрыла программу за 11-й класс и в 14 лет стала студенткой РАТИ. В 2005 году Пелагея окончила институт с отличием.

С вокальными педагогами возник парадокс: специалисты понимали, что голос у ученицы редкий, и не все хотели брать на себя ответственность за такой уникальный тембр. Поэтому вокалом с Пелагеей в основном занималась мать. Четыре октавы диапазона — это вам не табуретку передвинуть: одно неверное движение, и вся консерватория вздрогнет.

© Соцсети Пелагеи

Группа «Пелагея»: народная песня выходит из музея

В конце 1990-х Пелагея вместе с матерью собрала вокруг себя молодых музыкантов и создала группу. Первый сольный концерт прошёл в переполненном Центральном доме работников искусств, затем начались аншлаги в «Китайском лётчике Джао Да». Название клуба само по себе звучит как персонаж романа, но именно там стало понятно: народная песня может существовать не только в официальном зале с бронзовой люстрой, но и в живом клубном пространстве.

В 2003 году вышел альбом «Пелагея», а имя певицы стало названием группы. В 2006 году кавер на «Нюркину песню» Янки Дягилевой продержался в чартах «Нашего радио» 19 недель — срок, после которого песня уже не просто «попала в эфир», а фактически арендовала там комнату. В 2007 году альбом «Девушкины песни» получил премию журнала Fuzz как лучший альбом. Пелагея работала с народным творчеством как с гибким материалом: сохраняла узнаваемую основу, но меняла интонацию, напряжение, подачу. В интервью Hello! она объясняла, что ей неинтересно петь по шаблонам: важно создать «свою уникальную интерпретацию».

Я долго собирала все нюансы и оттенки, и постепенно сложился некий микс, в котором я использую те или иные вокальные приемы: опевания — из Пскова, вокальную подачу — от донских казаков. А чтобы быть свободной в своем желании донести народную песню до современного слушателя, я использую приемы из рока и просто эстрадные. Все это позволяет дать песне новую жизнь, снимает с нее флёр старомодности и неактуальности.

© Соцсети Пелагеи

Телевидение: кресло «Голоса» и ученики

В 2012 году Пелагея стала не просто кумиром для народников, а полноценной наставницей, заняв кресло в шоу «Голос» на Первом канале. Артистка участвовала в первых трёх сезонах, затем возвращалась в шестом и десятом. Среди заметных участников её команд были Эльмира Калимуллина, Тина Кузнецова, Ярослав Дронов, позже ставший Shaman, и Ладислав Бубнар. В десятом сезоне подопечный Пелагеи наконец одержал громкую победу: победителем сезона стал Александр Волкодав из команды артистки.

В «Голосе. Дети» Пелагея тоже успела стать одним из узнаваемых лиц проекта: в 2018 году её подопечный Рутгер Гарехт победил в пятом сезоне. В «Голосе. 60+» история повторилась уже с другой возрастной группой: победительницей первого сезона стала Лидия Музалёва из команды Пелагеи. Редкий случай, когда один наставник одинаково убедительно работает с детьми, взрослыми и людьми, которые сами могут кого угодно научить жизни.

В 2026 году Пелагея вернулась и в 14-й сезон взрослого «Голоса»: вместе с ней в наставнических креслах оказались Владимир Пресняков, Анна Асти и Ильдар Абдразаков. Состав выглядел как музыкальный буфет: опера, эстрада, народная песня, поп-драма.

© Соцсети Пелагеи

Личная жизнь

Первым мужем артистки был режиссёр Comedy Woman Дмитрий Ефимович: брак продлился с 2010 по 2012 год и стал широко обсуждаться уже после расставания. Публичной драмы тогда почти не вышло — редкость для шоу-бизнеса, где иногда даже молчание оформляют как пресс-релиз.

В 2016-м Пелагея стала супругой хоккеиста Ивана Телегина, а в январе 2017-го у пары родилась дочь Таисия. Этот союз сначала обсуждали из-за слухов, что певица якобы «увела» спортсмена из прежних отношений, а позже — из-за развода. Пелагея, впрочем, старалась не превращать расставание в базарную перепалку и выбрала тон благородной канцелярии. В 2020 году она называла расставание «нерадостной историей» и говорила, что надеется решить все вопросы интеллигентно.

© Соцсети Пелагеи

Главный человек в её семейной биографии сейчас — дочь. В серии коротких интервью ПФКИ «Семья в культуре» Пелагея называла Таисию «самым главным и самым важным членом» семьи и говорила, что вокруг дочери строится всё их «житие-бытие». При этом артистка подчёркивала, что не хочет заставлять ребёнка заниматься музыкой из родительских амбиций. Это звучит особенно убедительно от человека, который сам начал выступать в возрасте, когда другие ещё спорят, кому достанется лучший фломастер.

Биография Пелагеи выглядит как сюжет о человеке, который с детства доказывал: фольклор не обязан стоять в музейном углу под табличкой «руками не трогать». Его можно петь на рок-сцене, приносить в телевизионные шоу, соединять с современными аранжировками и всё равно не превращать в сувенирную матрёшку для официальных концертов. Пелагея много лет делает именно это — вытаскивает народную песню из парадного шкафа, стряхивает с неё пыль и показывает, что у неё всё ещё хватает голоса, характера и поводов спорить с настоящим временем.

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