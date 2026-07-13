Мадонна и Джексон впервые за 25 лет вместе попали в топ-10 Billboard 200

Новый альбом Мадонны Confessions II дебютировал на первой строчке альбомного чарта Billboard 200. Одновременно в топ-10 оказался Thriller (1982) Майкла Джексона — он занял восьмую позицию, опустившись с седьмой. Это только второй случай, когда оба артиста одновременно присутствовали в десятке лучших.

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Впервые встреча артистов в топ-10 Billboard 200 состоялась 1 декабря 2001 года. Тогда Invincible Джексона занимал четвёртое место, а компиляция Мадонны GHV2: Greatest Hits Volume 2 дебютировала на седьмом.

Billboard сообщает, что в дебютную неделю продажи Confessions II составили более 134 000 копий. Это лучший показатель года среди танцевальных альбомов. Для Мадонны пластинка стала десятым альбомом, поднявшимся на первое место. Также она стала первым артистом, которому удалось возглавлять Billboard 200 в 2020-х и ещё в трёх предшествующих десятилетиях.

Мадонна — американская певица, одна из самых успешных артисток в истории поп-музыки. Среди её главных хитов — Like a Virgin, Material Girl, Vogue и многие другие. Confessions II — продолжение её культовой пластинки Confessions on a Dance Floor 2005 года.

Майкл Джексон — легендарный поп-артист, чей альбом Thriller до сих пор остаётся самым продаваемым в истории. Он трагически скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. Сейчас интерес к его творчеству подогрел биографический фильм «Майкл», ставший самым кассовым байопиком всех времён.

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