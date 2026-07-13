Куок сломал ногу на сцене, но доиграл концерт до конца

10 июля на концерте в рамках фестиваля «VK Музыка летом» рэпер Куок получил перелом ноги. Артист упал уже на второй песне, его унесли за кулисы, где медики диагностировали перелом. Через 15 минут Куок вернулся к зрителям и довёл шоу до конца, сидя в кресле с перевязанной ногой.

© Соцсети Куока

Скорая дежурила за сценой на протяжении всего шоу. После выступления Куок был госпитализирован в Боткинскую больницу, где провёл почти всю ночь.

Позже артист рассказал об этом в соцсетях:

Для меня концерт — очень важное событие единения с аудиторией, и из-за какой-то ноги я его отменять не буду!

Куок также отметил, что впервые в жизни играл диджей-сет сидя.

Куок — российский рэпер и музыкант, известный экспериментами со звучанием и энергичными живыми выступлениями. Он сам продюсирует треки, смешивая рэп, электронику и клубное звучание.

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