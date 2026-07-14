Солистка Iowa ответила на обвинения в плагиате «Маршрутки»

Вокалистка и лидер поп-группы Iowa Екатерина Иванчикова опубликовала в своих соцсетях видео с рассуждениями о музыкальном плагиате. В нём она также пошутила, что украла мелодию для своей «Маршрутки» у английского диджея Riton, голландского продюсера Оливера Хелденса и певицы Vula.

© Соцсети Iowa

Поводом для видео о заимствованиях в музыке стал скандал вокруг нового трека Вани Дмитриенко «Недоступна», который певец Hollyflame посчитал плагиатом своей песни «Нежность». Иванчикова, в свою очередь, отметила, что главный хит Hollyflame «Тону» в интернете сравнивают с Tous les mêmes от француза Stromae. От себя же она добавила, что «Тону» имеет также общие черты с песней Лори Дармон Laisse-moi t'aimer.

Иванчикова вспомнила культовую лунную походку Майкла Джексона, которую, по мнению некоторых, на самом деле придумал американский хореограф и танцор Боб Фосс.

«Мы на 96% состоим из того, что видим, из того, что слышим, — из других людей», — объяснила Екатерина Иванчикова эти совпадения.

Кроме этого, лидер Iowa ответила комментатору, заявившему, что её трек «Маршрутка» — это плагиат трека Turn Me On от Riton, Оливера Хелденса и Vula. Она подтвердила, что песни очень похожи, но указала на одну важную деталь: её композиция вышла ещё в 2014 году, а сингл Turn Me On — в 2019-м.

«Мысли могут приходить одновременно нескольким творцам», — добавила артистка в конце видео.

Iowa — это белорусско-российская поп-рок-группа, образованная в 2009 году в Могилёве. Коллектив известен по таким хитам, как «Бьёт бит», «140» и «Улыбайся».

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