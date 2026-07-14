Мик Джаггер объяснил свой «наезд» на Илона Маска в новом альбоме

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер заявил, что строчку о «безумном магнате» из нового альбома не стоит воспринимать как выпад в адрес предпринимателя и главного исполнительного директора Tesla Илона Маска.

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Пластинка Foreign Tongues — 25-й студийный альбом группы — вышла 10 июля 2026 года. Поводом для обсуждений стала песня Mr Charm, где Джаггер упоминает Маска и называет его «безумным магнатом мистером Маском».

В интервью The New York Times Джаггер сказал, что слушатели и рецензенты выхватили из текста имя Маска, но не стали разбирать строчку целиком. По его мнению, это был не выпад в сторону бизнесмена, а «косвенная похвала».

Забавно, что, когда я писал это, я думал о том, что благодаря ему удалось вернуть тех застрявших астронавтов: он предоставил транспорт, а NASA не смогло.

Джаггер имел в виду истории с астронавтами NASA Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. В июне 2024 года они застряли на Международной космической станции после поломки корабля Boeing Starliner. Вернуться на Землю в марте 2025-го им помогла компания SpaceX Илона Маска.

Джаггер стоял у истоков The Rolling Stones в 1962 году и со временем стал одним из самых влиятельных фронтменов в истории рок-музыки. Группа выпустила хиты «(I Can't Get No) Satisfaction», «Paint It, Black» и «Angie».

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