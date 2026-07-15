Тайная жизнь звёзд футбола: чем Холанд и Депай занимаются вне поля

Некоторые действующие и бывшие футболисты известны не только своими спортивными трофеями. Рэп-видео Эрлинга Холанда уже собрало более 20 миллионов просмотров в YouTube, а Славен Билич записал рок-сингл, который стал неофициальным гимном хорватских болельщиков. «Рамблер» рассказывает о футболистах, которые в разные годы пробовали себя в музыке.

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Эрлинг Холанд

Из-за сходства с викингом и смешных постов в соцсетях норвежец Эрлинг Холанд стал главным мемом ЧМ-2026. В 2016-м, маясь от безделья в летнем лагере, футболист вместе со своими друзьями по юношеской сборной собрал рэп-группу Flow Kingz. Холанд даже псевдоним себе подобрал — Lyng. Коллектив выпустил всего лишь один сингл под названием Kygo Jo и клип на него. После того как Холанд стал известен по всему миру, фанаты откопали видео из недр интернета и превратили в хит. Сейчас ролик собрал уже более 24 миллиона просмотров.

О своём хобби футболист не забыл и спустя несколько лет. В 2020 году, отвечая на вопросы фанатов в соцсетях, Холанд написал, что если бы не играл в футбол, то стал бы рэпером или фермером. Поэтому, весьма вероятно, нас ещё ждёт возвращение гэнгста-Холанда.

Источник: YouTube-канал Flow Kingz

Мемфис Депай

© LVDIDI/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Мемфис Депай — лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов. Теперь, когда его команда уже вылетела из турнира, у нападающего «Коринтианса» есть время отдохнуть и заняться музыкой. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Лиона» и «Барселоны» относится к хип-хопу как к серьёзному делу. В 2017 году он выпустил фристайл LA Vibes, за которым последовали треки No Love, Fall Back и другие. В 2020-м он представил свой первый крупный релиз — мини-альбом Heavy Stepper, состоящий из девяти треков.

Как Мемфис Депай заявил в 2020 году в интервью для FHM, он «больше чем футболист».

Мы живём в другую эпоху, когда люди могут заниматься разными вещами. Есть футболисты, которые полностью сосредоточены только на футболе, — и мы это уважаем. Но многие занимаются чем-то ещё параллельно. Даже артисты — это не только про музыку, многие из них идут, например, в кино.

Карлос Тевес

© Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Карлос Тевес вырос в Фуэрте-Апаче — одном из самых неблагополучных и криминальных районов Буэнос-Айреса. Именно там сформировались его характер и музыкальный вкус.

В начале нулевых вместе с братом он основал группу Piola Vago. Они исполняли музыку в стиле cumbia villera — это уличный жанр, появившийся в аргентинских бедных кварталах в конце 1990-х. Для него характерны простой танцевальный ритм, электронное звучание, латиноамериканские мотивы и тексты о жизни на окраинах. Коллектив выпустил три альбома в нулевые, после чего его активность заметно снизилась. Но Piola Vago периодически возвращаются к созданию музыки. В 2019-м они представили лонгплей Grandes Éxitos.

Алекси Лалас

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В 1994 году на чемпионате мира в США американец Алекси Лалас выглядел как рок-звезда из-за пышной кудрявой шевелюры, бороды и усов. Впрочем, он и был рок-звездой: ещё в студенческие годы он начал играть в группе The Gypsies. В 1994-м, то есть в год ЧМ, коллектив выпустил дебютный лонгплей под названием Woodland. Позже Лалас начал сольную карьеру: его первый альбом Far from Close вышел в 1996-м.

После завершения футбольной карьеры Лалас сосредоточился на музыке. Всего в его дискографии — девять студийных альбомов. Последняя пластинка — Denim — вышла 1 июня 2026 года.

Славен Билич

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В 1990-е Славен Билич был харизматичным и жёстким защитником сборной Хорватии. Он играл на чемпионате Европы — 1996 и чемпионате мира — 1998, где хорваты сенсационно завоевали бронзовые медали. На клубном уровне он выступал за хорватский «Хайдук», немецкий «Карлсруэ», английские «Вест Хэм» и «Эвертон».

Уйдя с поля, Билич стал тренером. Он возглавлял сборную Хорватии, которую вывел на Евро-2008, а позже работал с клубами в Англии, России, Турции и Саудовской Аравии. Среди них — «Вест Хэм», московский «Локомотив» и «Бешикташ».

Ещё будучи футболистом, Славен Билич начал увлекаться хеви-металом. Он сам играл на гитаре и в конце 1990-х создал группу Rawbau, которая исполняла тяжёлый гитарный рок. К Евро-2008 коллектив даже выпустил сингл Vatreno ludilo, который стал неофициальным гимном хорватских болельщиков.

Рууд Гуллит

© Simon Bruty/Getty Images

Рууд Гуллит был одним из самых ярких футболистов 1980-х: его запомнили по дредам, усам и невероятной универсальности. В 1987-м, когда он играл за итальянский «Милан», Гуллит получил «Золотой мяч», главную индивидуальную награду в футболе. Ещё через год он как капитан привёл сборную Нидерландов к победе на Евро-1988 — первому и пока единственному крупному международному трофею в истории команды.

Помимо футбольной карьеры, он увлекался музыкой, в частности регги. В 1984-м он выпустил пластинку, сингл с которой — Not The Dancing Kind — добрался до четвёртой строчки в хит-параде Нидерландов. Он также играл на бас-гитаре с группой Revelation Time. Вместе с коллективом он записал песню South Africa, которая затрагивала проблему апартеида в ЮАР — политики расовой сегрегации, при которой белое меньшинство имело привилегии, а чернокожее население подвергалось системной дискриминации. Трек стал хитом в Нидерландах.

Пеле

© Nick Zonna/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Пеле по праву можно назвать легендарным футболистом. Он трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии, что больше никому не удавалось. В 1999 году Международный олимпийский комитет назвал его «Спортсменом века», а FIFA признала его одним из двух лучших футболистов XX века вместе с Диего Марадоной.

После завершения футбольной карьеры Пеле попробовал себя в музыке. В 1977 году он участвовал в создании музыки для документального фильма о своей жизни вместе с бразильским пианистом и аранжировщиком Сержио Мендесом, а в 2006-м выпустил альбом Pelé Ginga с участием известных бразильских музыкантов. Перед Олимпиадой-2016 в Рио Пеле записал песню Esperança, посвящённую Играм. Пеле тяготел к бразильской музыкальной традиции, поэтому и песни у него сочетали элементы самбы, босановы и других латиноамериканских стилей.

Источник: YouTube-канал PeleVEVO

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