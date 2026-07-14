Пелагея впервые снимется в кино

Стартовали съёмки семейной музыкальной комедии «Зубастая няня» по пьесе Андрея Усачёва и Антона Березина. Главную роль доверили певице Пелагее — для неё это первый опыт в кино. За режиссуру картины отвечает Денис Виленкин.

© Соцсети Пелагеи

Пелагея играет Козетту — маму-одиночку с семерыми козлятами. По сюжету в их городок приезжает волк-вегетарианец, капитан Морис Волконский. Он влюбляется в героиню и нанимается к ней в няни. Волка сыграет Кирилл Зайцев. В фильме также заняты Александра Ребёнок, Артём Ткаченко, Яна Чурикова и другие.

«Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определённого отрезка времени, после которого её не нужно ждать», — рассказала Пелагея. Её слова приводит издание «Афиша Daily».

Сейчас съёмки идут в кинопарке «Москино», а премьеру планируют на 2027 год.

Пелагея — российская певица, исполнительница народных песен и поп-фолка. Известность ей принесли участие в проекте «Голос» в качестве наставника и такие песни, как «Ой, да не вечер», «Не для тебя», «Пташечка», «Любо, братцы, любо».

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