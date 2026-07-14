Джаггер заявил, что отказался от встречи с Элвисом из-за Леннона

Мик Джаггер признался, что зря отказался от встречи с Элвисом Пресли по совету Джона Леннона из The Beatles. Об этом фронтмен The Rolling Stones рассказал в подкасте Conan O’Brien Needs A Friend.

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По словам музыканта, Леннон не раз убеждал его не искать встречи с королём рок-н-ролла и сохранить тот образ певца, что сложился у него в голове.

Я помню, как Джон сказал мне: «Никогда не стоит встречаться со своими героями. На твоём месте, Мик, я бы не стал встречаться с Элвисом». И я не стал. Я последовал совету Джона.

Джаггер добавил, что сейчас считает это решение ошибкой, потому что он мечтал бы познакомиться с Пресли.

Мик Джаггер — вокалист британской группы The Rolling Stones, одной из самых известных рок-команд в истории. Коллектив образовался в 1962 году и подарил хиты «(I Can’t Get No) Satisfaction» и «Paint It Black».

Элвис Пресли — американский певец, актёр и икона рок-н-ролла. Он стал одним из самых влиятельных музыкантов XX века, продав более миллиарда записей. Он скоропостижно скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет.

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